BLACK EDIFICE: ascolta la nuova ''Creeping Mists Of The Nethertomb''

26/09/23
DESECRESY
Deserted Realms
29/09/23
DYECREST
Once I Had a Heart
29/09/23
HARM`S WAY
Common Suffering
29/09/23
NIGHT IN GALES
The Black Stream
29/09/23
STEVEN WILSON
The Harmony Codex
29/09/23
TERRA BUILDER
Solar Temple
29/09/23
FEARING
Destroyer
29/09/23
ASHBRINGER
We Came Here To Grieve
29/09/23
DISMAL AURA
Imperium Mortalia
29/09/23
WALDGEFLUSTER
Unter Bronzen Kronen (EP)
26/09/23
TRIBES
SANTERIA TOSCANA 31 VIALE TOSCANA, 31 - MILANO
26/09/23
5 SECONDS OF SUMMER
MEDIOLANUM FORUM, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 6 - ASSAGO (MI)
27/09/23
ELECTRIC MARY + THE GUESTZ
TRAFFIC CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA
27/09/23
AKHLYS + NUBIVAGANT
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA - ERBA (CO)
28/09/23
KULA SHAKER
TEATRO COMUNALE, CORSO MARTIRI DELLA LIBERTÀ 5 - FERRARA
28/09/23
PHIL CAMPBELL & THE BASTARD SONS
DRUSO VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)
28/09/23
THE STORY SO FAR
SANTERIA TOSCANA 31 VIALE TOSCANA, 31 - MILANO
28/09/23
NEBULA
FREAKOUT CLUB VIA EMILIO ZAGO, 7C - BOLOGNA
29/09/23
CLADDAGH FEST 2023
PARCO TORNIELLI, PIAZZA G. MARCONI - AMENO (NO)
29/09/23
HOTEL LUX
CIRCOLO ARCI BELLEZZA, VIA G. BELLEZZA 16/A – MILANO