EUROPE: disponibile l'inedita ‘‘Hold Your Head Up’’

29/09/2023



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 9 Ragazzi sono serio, non toccatemi i BeeHive: ho tutti i cd in cofanetto, autografato da Cristina D\'Avena. Inutile dire che quando guardo i video della reunion del 2011 mi cade sempre la lacrima. Riguardo i nostri Europe qui, direi che il brano ha un che di diverso rispetto alle ultime uscite, tendenzialmente sembra tornare all\'hard rock più \"classico\". In ogni caso, cd comprerò subito. 8 E\' ora che che si riconosca la bravura di Mirko. Basta parlare sempre di Lione, Luppi e quando va bene di Conti. Mirko merita molto di più. Canzone non proprio memorabile 7 Satomi a livello di Rudess e Johansson🤣...cmq questo pezzo un po\' debole. 6 @Loco: fai te che ho da poco visto il concerto di Cristina D’Avena 🤣 5 @BLS Ahahah ovviamente sì, chiedo pardon per il refuso... 4 @Painkiller Che gran gruppo i Bee-Hive!!!!!! 3 Stoccolma, Svezia... 😉 2 Non mi pace in assoluto, l’unica parte papabile è l’assolo di Norum ma il resto sono le peggiori scorie del passato. Pezzo davvero debole, inaspettato per ciò a cui ero abituato. 1 Il ritornello è davvero poco ispirato, non è il tipico che resta nella testa. Coretti alla Bee-hive fastidiosi. Va beh, spero che il disco abbia altra caratura, di solito non mi deludono 😊