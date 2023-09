LORNA SHORE: il video di ''Welcome Back, O' Sleeping Dreamer''

29/09/2023 - 10:35 (131 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 4 Pain Remains uno degli Album che pi mi hanno emozionato negli ultimi anni.. A prescindere dal Genere.. Non so se in futuro riusciranno a fare di meglio.. Sarebbe disumano.. 3 Concordo.. Adoro il deathcore, in ambito estremo non butto via nulla🤘 2 @Lisa, hai pienamente ragione: disco meraviglioso e capace di essere apprezzato anche da chi non ascolta quotidianamente il deathcore, un fattore tutt\'altro che scontato. Per me uno dei sicuri highlight del 2022 e la trilogia finale un piccolo capolavoro da sentire e risentire. 1 Album bellissimo 🤘