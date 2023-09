THE ROLLING STONES: ascolta ''Sweet Sounds of Heaven'' con Lady Gaga e Stevie Wonder

13 Superiore al singolo precedente...e\' un miracolo che nel 2023 siano ancora in grado di far uscire musica di questo livello anche se anch\'io ho dubbi sulla voce di Jagger...porca miseria ho rimesso Exile e sembra la stessa,non e\' cambiata per nulla.Cmq anch\'io come fasanez preferisco pensare che sia un marziano. 12 Non so cosa pensare, l\'ho ascoltata gi una decina di volte e non ci sento niente di quello che dite. E anche i commenti su altri siti sono unanimemente entusiastici... Boh? 11 Un bluesaccio ottimamente reso che rimanda al loro periodo migliore, quello in cui alla solista c\'era Mick Taylor. Lady Gaga in versione Merry Clayton (quella di Gimme Shelter) mi piaciuta un casino, ma lei una cantante straordinaria. Stevie Wonder? Bon ci fidiamo circa la sua presenza 10 Ci sento anche imprecisioni nella voce, sicuramente volute, non la stressa molto naturale quindi certo che pu essere la voce di un ottantenne. A 80 anni non si mica delle mummie. 9 l\'intreccio di voci di mick e lady gaga notevole. bello......davvero bello e intenso 8 tanta roba, molto bella. I dubbi su Jagger ci possono stare ma non ci voglio credere, preferisco ritenerlo un marziano. 7 C\' una cosina che mi lascia perplesso,per non dire di peggio. Ma a voi la voce sembra quella di un ottantenne? Mah. 6 Questa ci starebbe in un qualche film di Tarantino. In ogni caso per me superlativa 5 Sicuro che wonder al piano, sembra un pezzo fatto a pennello per lui o magari fatto da lui....Comunque tutto davvero a fuoco. 4 Pezzo classico, ma ottimamente costruito. Bello. 3 E\' un classico blues, naturalmente arricchito dalla voce femminile di Lady Gaga (non ho sentito Wonder, forse al piano?). Va detto che molti gruppi rock che iniziavano negli anni \'60 in Inghilterra, sono stati influenzati fortemente dal blues... Ascoltate il primo dei Led Zeppelin... Au revoi. 2 Il disco lo acquister a prescindere ma anche questo singolo un pezzo di puro mestiere, esattamente come il primo 1 bellissimo pezzo questo il primo era molto pi classico....ma questo mi ha stupito!!!