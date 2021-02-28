BODY VOID: ad ottobre il nuovo ''Atrocity Machine'', ascolta ''Human Greenhouse''

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Somewhere Between The Power Lines And Palm Trees
30/09/23
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LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA
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MOTHER AUGUSTA + DUIR
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RODRIGO Y GABRIELA
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NOISE WAGON VOL. 2
BINARIO 9, DOPOLAVOROFERROVIARIO, VIALE MIRAMARE 51 (TRIESTE)
30/09/23
ETEROTOPIƏ GORE \'N\' ROLL
ETEROTOPIA, VIA RISORGIMENTO 21 - SAN GIULIANO MILANESE (MI)
30/09/23
OUR GARDEN MACHINE + TOURISTI + ILIO + OK BYE
AGRIPUNK ONLUS, LOCALITÀ L\'ISOLA 61/A - AMBRA (AR)