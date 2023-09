KK`S PRIEST: il video ufficiale di ''Hymn 66''

7 Chissà quando uscirà il nuovo dei Judas Priest quante NON critiche prenderà 6 che titoli originali. anche se in realtà mi ricordano quelli di maiden 5 Non ci siamo proprio. Canzoni che non escono dallo standard più classico che ci sia, ma non quello Priestiano tra l\'altro. Qui viene solo presa in considerazione la parte più tamarra, più ignorante e più egocentrica della proposta. La fantasia, la musicalità, le radici anni 70, la personalità dei testi. Tutto perduto. Caro KK, ti voglio sempre bene lo stesso, però quello che fai proprio non mi piace affatto. 4 E il ritorno del Sentinel, e del Sinner, e del Shot at glory: A questo non passa più, peccato... Si rovina gli ultimi anni che gli restano da campare; che triste fine per una leggenda 3 Il primo album l\'ho acquistato e mi è anche piaciuto con tutti i suoi limiti. Questo è oggettivamente più scadente, poi si, è sempre più una musica/macchietta, non ha uno stile....diciamo più... \"raffinato\". Oltretutto vedendo anche il video associato alla musica peggiora le cose. 2 Partendo da presupposto che KK è una delle due asce che hanno contribuito a costruire la leggenda Judas Priest, da questo progetto mi aspettavo molto di più. Speravo, avendo Owens al microfono, che seguissero la strada intrapresa con Jugulator, che considero un grande album. Per dirla alla Owens nel Live in London "something a little more brutal" rispetto agli standard prieastiani. Invece continuo a trovarmi di fronte a pezzi che non mi convincono mai del tutto, spesso leggerini, con un cantato che sembra sempre andare col freno a mano tirato, tanti troppi strilletti in background. Sembrano sempre più una parodia, una specie di Sabaton+Nanowar of steel in salsa Judas, ma annacquata. Non mi interessa discutere ancora il perché KK sia fuori dalla band "madre", ma da uno che continua a rilasciare dichiarazioni contro tutti (di recente, a turno, se l'è presa con Hill, poi Tipton, poi Halford, poi di nuovo con Tipton ed il management) mi aspettavo mostrasse i muscoli, che facesse uscire dei disconi e dimostrasse quello che dice nelle interviste, ossia di essere uno o il principale songwriter dei Judas, invece…delusione. 1 Wahhaaaaa, chi è il parente di Mr vic.....Niente di che....