NYTT LAND: guarda il video di ''Rise Of Midgard''

05/10/23
TREVOR RABIN
Rio
06/10/23
LUNAR TOMBFIELDS
An Arrow to the Sun
06/10/23
TALIESIN
Disciple
06/10/23
SVALBARD
The Weight of the Mask
06/10/23
IMPURE WILHELMINA
Dead Decades (EP)
06/10/23
DOGSTAR
Somewhere Between The Power Lines And Palm Trees
06/10/23
SUHNOPFER
Nous Sommes d`Hier
06/10/23
LINUS KLAUSENITZER
Tulpa
06/10/23
CAPRA
Errors
06/10/23
DOPELORD
Songs for Satan
06/10/23
RIVERSIDE
LIVE MUSIC CLUB VIA GIUSEPPE MAZZINI, 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
06/10/23
SCREAMIN’ DEMONS
ROCK ‘N’ ROLL - RHO (MI)
06/10/23
CAYNE
HEADBANGERS PUB - MILANO
07/10/23
BERNTH
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
07/10/23
EXTREMA
SLAUGHTER CLUB VIA TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
07/10/23
OMEN + SPEKTRVM + BLAX + GENGIS KHAN
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8/B - BOLOGNA
07/10/23
SCREAMIN’ DEMONS
BLAH BLAH - TORINO
07/10/23
GOTLAND + LOU QUINSE + SULPHUREM
ARKA - CHIERI (TO)
07/10/23
OMEN + SPEKTRVM + BLAX + GENGIS KHAN
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
07/10/23
ZOUNDS + THE BAD PLUG
COX18 - MILANO