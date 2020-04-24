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06/10/23
BRUCE SOORD
CIRCOLO ARCI BELLEZZA, VIA G. BELLEZZA 16/A – MILANO

06/10/23
DAVID EUGENE EDWARDS
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA

06/10/23
DAN STUART
ADMR ROCK WEB RADIO, VIA MONTEVERDI 14 - CHIARI (BS)

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BERNTH
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

07/10/23
EXTREMA
SLAUGHTER CLUB VIA TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
CIRITH UNGOL: disponibile il brano ''Looking Glass''
06/10/2023 - 10:02 (120 letture)

Fabio
Venerdì 6 Ottobre 2023, 13.23.19
2
Appuntamento per me imperdibile, grazie lisablack, segnato il nome della band
lisablack
Venerdì 6 Ottobre 2023, 10.36.16
1
Album imperdibile x me.. Favolosi. Suggerisco l\'ultimo dei Ceuel Force per chi ama metal classico.. Una bomba
RECENSIONI
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