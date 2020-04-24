CIRITH UNGOL: disponibile il brano ''Looking Glass''

06/10/23
SVALBARD
The Weight of the Mask
06/10/23
KADABRA
Umbra
06/10/23
PUTRASCENSION
Forever Below
06/10/23
OCTOBER TIDE
The Cancer Pledge
06/10/23
CAPRA
Errors
06/10/23
TALIESIN
Disciple
06/10/23
DOGSTAR
Somewhere Between The Power Lines And Palm Trees
06/10/23
URANIUM
Pure Nuclear Death
06/10/23
GOATBURNER
Fatal
06/10/23
DOPELORD
Songs for Satan
06/10/23
RIVERSIDE
LIVE MUSIC CLUB VIA GIUSEPPE MAZZINI, 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
06/10/23
SCREAMIN’ DEMONS
ROCK ‘N’ ROLL - RHO (MI)
06/10/23
CAYNE
HEADBANGERS PUB - MILANO
06/10/23
DEADLETTER + THE PROCRASTINATORS
COVO CLUB, VIALE ZAGABRIA 1 - BOLOGNA
06/10/23
BLINK 182
Unipol Arena, Via Gino Cervi 2 - Casalecchio di Reno (BOLOGNA)
06/10/23
BRUCE SOORD
CIRCOLO ARCI BELLEZZA, VIA G. BELLEZZA 16/A – MILANO
06/10/23
DAVID EUGENE EDWARDS
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA
06/10/23
DAN STUART
ADMR ROCK WEB RADIO, VIA MONTEVERDI 14 - CHIARI (BS)
07/10/23
BERNTH
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
07/10/23
EXTREMA
SLAUGHTER CLUB VIA TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)