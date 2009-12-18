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08/10/23
HIPPIE DEATH CULT
Helichrysum

10/10/23
THE RITUAL AURA
Heresiarch

13/10/23
THE VINTAGE CARAVAN
The Monuments Tour (Live Album)

13/10/23
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On Thorns I Lay

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KRIEG
Ruiner

13/10/23
KINGS CROWN
Closer to the Truth

13/10/23
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Ewige Wacht

13/10/23
FLESHWORKS
Diabolus ex Machina

13/10/23
KRIEG
Ruiner

13/10/23
NITRATE
Feel the Heat

CONCERTI

08/10/23
OMEN + ROSAE CRUCIS + SPEKTRVM + BLAX
DISSESTO CULT, VIA DEL BARCO, STRADA DEL BARCO, 7 - TIVOLI TERME (RM)

08/10/23
OMEN + ROSAE CRUCIS + SCREAMACHINE + BLAX
DISSESTO CULT - TIVOLI TERME (RM)

08/10/23
CRYPTIC BROOD + SEPULCHRAL CURSE + NEID + KLEPTOCRAZIA
TRAFFIC CLUB - ROMA

09/10/23
HEART OF A COWARD + GHOTS IRIS + THECITYSOURS
SLAUGHTER CLUB VIA TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

10/10/23
FERRARKHORN (day three)
FERRARKHORN - SAN MICHELE DI PIAVE (TV)

10/10/23
STRIKE ANYWHERE + STANIS
LEGEND CLUB - MILANO

10/10/23
SOEN + GUESTS
ORION LIVE CLUB - CIAMPINO (RM)

11/10/23
VOYAGER
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

11/10/23
HEAVY TEMPLE + HOWLING GIANT
FREAKOUT CLUB, VIA EMILIO ZAGO 7C - BOLOGNA

11/10/23
THE LAST DROP OF BLOOD + MAX ZANOTTI
BARRIO\\\'S LIVE, PIAZZA DONNE PARTIGIANE - MILANO
KRISIUN: in streaming il video di ''Necronomical''
07/10/2023 - 19:35 (66 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
29/03/2019
Live Report
SEPTICFLESH + KRISIUN + DIABOLICAL + XAON
Alchemica Music Club, Bologna, 24/03/2019
26/05/2016
Intervista
KRISIUN
Forged in Fury - Intervista a Max Kolesne dei Krisiun
03/05/2016
Live Report
CANNIBAL CORPSE + KRISIUN + HIDEOUS DIVINITY
Alcatraz, Milano, 01/05/2016
18/12/2009
Live Report
NILE + KRISIUN + GRAVE ed altri
Those Whom The Gods Detest Tour 2009
 
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