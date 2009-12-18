KRISIUN: in streaming il video di ''Necronomical''

08/10/23
HIPPIE DEATH CULT
Helichrysum
10/10/23
THE RITUAL AURA
Heresiarch
13/10/23
THE VINTAGE CARAVAN
The Monuments Tour (Live Album)
13/10/23
ON THORNS I LAY
On Thorns I Lay
13/10/23
KRIEG
Ruiner
13/10/23
KINGS CROWN
Closer to the Truth
13/10/23
VARG
Ewige Wacht
13/10/23
FLESHWORKS
Diabolus ex Machina
13/10/23
NITRATE
Feel the Heat
08/10/23
OMEN + ROSAE CRUCIS + SPEKTRVM + BLAX
DISSESTO CULT, VIA DEL BARCO, STRADA DEL BARCO, 7 - TIVOLI TERME (RM)
08/10/23
OMEN + ROSAE CRUCIS + SCREAMACHINE + BLAX
DISSESTO CULT - TIVOLI TERME (RM)
08/10/23
CRYPTIC BROOD + SEPULCHRAL CURSE + NEID + KLEPTOCRAZIA
TRAFFIC CLUB - ROMA
09/10/23
HEART OF A COWARD + GHOTS IRIS + THECITYSOURS
SLAUGHTER CLUB VIA TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
10/10/23
FERRARKHORN (day three)
FERRARKHORN - SAN MICHELE DI PIAVE (TV)
10/10/23
STRIKE ANYWHERE + STANIS
LEGEND CLUB - MILANO
10/10/23
SOEN + GUESTS
ORION LIVE CLUB - CIAMPINO (RM)
11/10/23
VOYAGER
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
11/10/23
HEAVY TEMPLE + HOWLING GIANT
FREAKOUT CLUB, VIA EMILIO ZAGO 7C - BOLOGNA
11/10/23
THE LAST DROP OF BLOOD + MAX ZANOTTI
BARRIO\\\'S LIVE, PIAZZA DONNE PARTIGIANE - MILANO