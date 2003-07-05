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CONCERTI

11/10/23
VOYAGER
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

11/10/23
HEAVY TEMPLE + HOWLING GIANT
FREAKOUT CLUB, VIA EMILIO ZAGO 7C - BOLOGNA

11/10/23
THE LAST DROP OF BLOOD + MAX ZANOTTI
BARRIO\\\'S LIVE, PIAZZA DONNE PARTIGIANE - MILANO

12/10/23
HEAVY TEMPLE + HOWLING GIANT
BARRIO’S, PIAZZA DONNE PARTIGIANE - MILANO

12/10/23
VADER
SLAUGHTER CLUB VIA TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

12/10/23
SCREAMIN’ DEMONS
DRUSO - RANICA (BG)

12/10/23
METAL CHURCH
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8/B - BOLOGNA

12/10/23
METAL CHURCH + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

12/10/23
ELECTRIC ROTTEN APPLES
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

12/10/23
The MON
TEATRO LINGUAGGICREATIVI, VIA EUGENIO VILLORESI 26 - MILANO
INFERNAL ANGELS: a novembre il nuovo ''Shrine of Black Fire'', ascolta un brano
10/10/2023 - 08:04 (241 letture)

lisablack
Martedì 10 Ottobre 2023, 22.09.24
3
Si è vero.. Grande band hai nominato 🤘
Demon..azz
Martedì 10 Ottobre 2023, 17.36.08
2
Gran bel singolo. Molto moderno come stile, vicino al sound delle band che vanno tanto nel black odierno, tipo Watain, Akhlys e la schiera di band della WTC. Alcuni riff mi ricordano molto l\'ultimo lavoro dei sempre Italiani Fides Inversa.
lisablack
Martedì 10 Ottobre 2023, 17.18.52
1
Molto bene💪
RECENSIONI
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05/07/2003
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INFERNAL ANGELS
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