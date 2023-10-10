KRYPTOXIK MORTALITY: dettagli e singolo del nuovo ''Interdimensional Calamitous Extirpation'',

13/10/23
ÅRABROT
Of Darkness & Light
13/10/23
ON THORNS I LAY
On Thorns I Lay
13/10/23
THEOCRACY
Mosaic
13/10/23
MICHAEL VOSS
Rockers Rollin (A Tribute To Rick Parfitt)
13/10/23
THE VINTAGE CARAVAN
The Monuments Tour (Live Album)
13/10/23
RONNIE ATKINS
Trinity
13/10/23
EDGE OF FOREVER
Ritual
13/10/23
KRIEG
Ruiner
13/10/23
KINGS CROWN
Closer to the Truth
13/10/23
VARG
Ewige Wacht
11/10/23
VOYAGER
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
11/10/23
HEAVY TEMPLE + HOWLING GIANT
FREAKOUT CLUB, VIA EMILIO ZAGO 7C - BOLOGNA
11/10/23
THE LAST DROP OF BLOOD + MAX ZANOTTI
BARRIO\\\'S LIVE, PIAZZA DONNE PARTIGIANE - MILANO
12/10/23
HEAVY TEMPLE + HOWLING GIANT
BARRIO’S, PIAZZA DONNE PARTIGIANE - MILANO
12/10/23
VADER
SLAUGHTER CLUB VIA TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
12/10/23
SCREAMIN’ DEMONS
DRUSO - RANICA (BG)
12/10/23
METAL CHURCH
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8/B - BOLOGNA
12/10/23
METAL CHURCH + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
12/10/23
ELECTRIC ROTTEN APPLES
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
12/10/23
The MON
TEATRO LINGUAGGICREATIVI, VIA EUGENIO VILLORESI 26 - MILANO