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Of Darkness & Light

13/10/23
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On Thorns I Lay

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THEOCRACY
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MICHAEL VOSS
Rockers Rollin (A Tribute To Rick Parfitt)

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The Monuments Tour (Live Album)

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RONNIE ATKINS
Trinity

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Ritual

13/10/23
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Ruiner

13/10/23
KINGS CROWN
Closer to the Truth

13/10/23
VARG
Ewige Wacht

CONCERTI

11/10/23
VOYAGER
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

11/10/23
HEAVY TEMPLE + HOWLING GIANT
FREAKOUT CLUB, VIA EMILIO ZAGO 7C - BOLOGNA

11/10/23
THE LAST DROP OF BLOOD + MAX ZANOTTI
BARRIO\\\'S LIVE, PIAZZA DONNE PARTIGIANE - MILANO

12/10/23
HEAVY TEMPLE + HOWLING GIANT
BARRIO’S, PIAZZA DONNE PARTIGIANE - MILANO

12/10/23
VADER
SLAUGHTER CLUB VIA TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

12/10/23
SCREAMIN’ DEMONS
DRUSO - RANICA (BG)

12/10/23
METAL CHURCH
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8/B - BOLOGNA

12/10/23
METAL CHURCH + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

12/10/23
ELECTRIC ROTTEN APPLES
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

12/10/23
The MON
TEATRO LINGUAGGICREATIVI, VIA EUGENIO VILLORESI 26 - MILANO
URAL: tutto il nuovo ''Psychoverse'' in streaming
11/10/2023 - 07:56 (44 letture)

RECENSIONI
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