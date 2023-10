TOOL: al lavoro su un nuovo album

Simone "McCallon" Calloni 6 Naaaaa, solo dopo 5 anni?!? Per loro ritmi da anni '70. A me Fear piaciuto molto, ma per favore cambiate video. Per annunciare la notizia non potete scegliere questa cacofonia. 5 Se c' musica come la cagata del video qui sopra ne far volentieri a meno. Pensano di fare i Pink Floyd 60 anni dopo, per carit. 4 Nemmeno a me ha convinto tantissimo Fear Inoculum. Rimango comunque curioso. 3 Anche no, l'ultimo potrebbe essere un ottimo sostituto del Valium. 2 Le facili battute potrebbero sprecarsi, ma speriamo possano sorprenderci, come nel loro stile, con una pubblicazione in tempi relativamente brevi per i loro standard (se uscisse nel 2024, ma pi probabilmente nel 2025, sarebbero comunque 5 / 6 anni da Fear Inoculum). In ogni caso abbiamo gi l'album dell'anno che sar. 1 Speriamo che non passi un secolo e che stavolta il disco non abbia prezzi alti come il precedente...cmq sempre grandi.