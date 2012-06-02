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13/10/23
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CRAZY BULL CAFÉ - GENOVA

13/10/23
PERSIANA JONES
HIROSHIMA MON AMOUR - TORINO

13/10/23
OBSCURA QALMA
BEER NEST, FINALE LIGURE (SV)

13/10/23
STALLION + TESSILGAR + EXTINCTION
SLAUGHTER CLUB VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

14/10/23
THY ART IS MURDER + WHITECHAPEL + FIT FOR AN AUTOPSY + SPITE
ALCATRAZ - MILANO

14/10/23
DUEL
FREAKOUT CLUB VIA EMILIO ZAGO, 7C - BOLOGNA

14/10/23
THE LONG RYDERS
AUDITORIUM SCUOLE PRIMARIE, VIA LANCINI - CHIARI (BS)
GAME OVER: realizzano un video ufficiale per ''Call of the Siren''
13/10/2023 - 09:00 (50 letture)

RECENSIONI
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19/08/2014
Intervista
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05/06/2012
Live Report
SCARECROWN + GAME OVER
Art Cafè Live, Vicenza, 02/06/2012
 
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