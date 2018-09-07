GAMA BOMB: online il videoclip di ''Rusted Gold''

13/10/23
SADISTIC FORCE
Midnight Assassin
13/10/23
THE VINTAGE CARAVAN
The Monuments Tour (Live Album)
13/10/23
BODY VOID
Atrocity Machine
13/10/23
ÅRABROT
Of Darkness & Light
13/10/23
DECEMBRE NOIR
Your Sunset | My Sunrise
13/10/23
NITRATE
Feel the Heat
13/10/23
VARG
Ewige Wacht
13/10/23
SLIDHR
White Hart
13/10/23
TAUBRA
Therizo
13/10/23
ERIC SARDINAS
Midnight Junction
13/10/23
STORMO + GUEST
BLOOM VIA CURIEL 39 - MEZZAGO (MB)
13/10/23
HEAVY TEMPLE + HOWLING GIANT
GOB GANZ OF BICCHIO, VIA FOSSO MATELLI 1 INTERNO 26 LOC. COTONE - VIAREGGIO (LU)
13/10/23
VADER + VOMITORY + GUESTS
TRAFFIC CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA
13/10/23
SCREAMIN’ DEMONS
CRAZY BULL CAFÉ - GENOVA
13/10/23
PERSIANA JONES
HIROSHIMA MON AMOUR - TORINO
13/10/23
OBSCURA QALMA
BEER NEST, FINALE LIGURE (SV)
13/10/23
STALLION + TESSILGAR + EXTINCTION
SLAUGHTER CLUB VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
14/10/23
THY ART IS MURDER + WHITECHAPEL + FIT FOR AN AUTOPSY + SPITE
ALCATRAZ - MILANO
14/10/23
DUEL
FREAKOUT CLUB VIA EMILIO ZAGO, 7C - BOLOGNA
14/10/23
THE LONG RYDERS
AUDITORIUM SCUOLE PRIMARIE, VIA LANCINI - CHIARI (BS)