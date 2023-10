SONATA ARCTICA: pubblicano il nuovo singolo ''First in Line''

13/10/2023 - 09:24 (157 letture)



4 Non male. Non ci speravo proprio. 3 "Quasi 20 anni", e tutti i dischi da Reckoning Night in poi? Personalmente ho trovato spunti positivi anche negli album seguenti (tranne forse Stones Grow Her Name), anche i tanto massacrati Pariah's Child e Talviy, ma forse perch mi sento sempre di pi a casa con gente meno danzereccia come Swallow the Sun, Sentenced e Katatonia piuttosto che col power in senso stretto. 2 Bel pezzo,spero che il prossimo lavoro faccia dimenticare quella ciofeca di Talviyo...c'e' una o che non ci azzecca su Stratovarius... 1 Non ci credooooo! Sono tornati dopo quasi 20 anni