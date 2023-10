JUDAS PRIEST: ''Panic Attack'' è il primo singolo del nuovo ''Invicible Shield''

13/10/2023 - 09:29 (597 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 38 bel pezzo, pieno di sutocitzioni, ma se lo posono permettere. DeuSIGNIRI del metal che non si discutono. a livello personale mi sono piaciuti di piu gli ultimi pezzi di k.K. apettiamo l album intero. giudizio positivo cmq. 37 D\'accordo in tutto col commento 19 di Buried Alive: usato sicuro come da 30 anni a questa parte... 36 Un buon pezzo, niente di eclatante. Ci sono i riferimenti a Painkiller come ad altre loro canzoni del passato, ma ovviamente dopo cinquanta anni non possono inventare niente. Ma: gli acuti di Rob li trovo inutili, visto che dal vivo non riesce a farli, sarebbe stato meglio usare registri più consoni. Gli assoli, molto Painkiller, non sono niente di eccezionale, in questo KK fa un lavoro decisamente migliore. Aspetto il disco, ma fare meglio del nuovo di KK la vedo molto dura. 35 Non mi acchiappano più un granché da dopo Painkiller, ma è innegabile che rispetto ad altri \"mostri sacri\" in questo pezzo si senta una buona qualità, anche se ovviamente nessuna originalità (ma penso nessuno chieda loro di essere originali) 34 No perché qua ce n\'è tanti che dicono che KK è tamarro piuttosto che è rimasto a Painkiller e che ricicla, quando vai a vedere l\'entusiasmo di tutti che c\'era per il primo singolo (poi smontato). Loro fanno lo stesso ma va tutto bene, tra l\'altro a 1:48 c\'è anche il recupero dell\'effetto di \"Love Bites\". Così, perché a loro è concesso. 33 Non male, nonostante non possa definirmi fan, lo trovo piacevole. 32 Per Kronos non sono pervenuto, anzi avevo delle aspettative verso l ultimo di kk però Bo non mi ha preso ...in ogni caso certo che lo ascolterò ancora 31 i j.d. non si discutono..rock sempre alle stelle..e sono appena 50 anni che resistono ed esistono..immensi sempre..quoto 30 Non malaccio dai. Poi per carità può anche non piacere, ci sta. Quello che si può notare è certi rimandi a painkiller nelle ritmiche serrate e in certi acuti. Cmq questa song è nel classico ( in tutti i sensi) trademark jp. Adesso c\'è da attendere un eventuale secondo estratto per capire effettivamente dove l album va a parare 🤟 29 Bel pezzo cavolo, l\'intro spettacolare però mi stava facendo immaginare un brano diverso, più ricercato . Al 4 minuto in effetti qualche sentore Helloween si sente 28 Prova a fargli fare qualche altro giro, anche a me all\'inizio sembrava un po\' forzato. Il primo aveva una produzione più casereccia ma era diretto, qua ci sono più strati da sfogliare. Poi, oh, ci può stare che non ti prenda. L\'importante è non partire prevenuti, tanto suona come suonava prima KK. 27 Guarda il primo non mi era neanche dispiaciuto , ma l\'ultimo l ho ascoltato diverse volte e ti dico che l ho trovato ai limiti della parodia 26 Magari non l\'hai ascoltato abbastanza... 25 È bastato ascoltatare la canzone per farmi dimenticare dell\'intero album di kk. Alla loro età i Judas fanno ancora un campionato a parte 24 Bel pezzo in priest style. Horns up 23 Dire che i Judas scrivano col pilota automatico non corrisponde per nulla al vero. Anzi tra i gruppi classici sono quelli che osano di più col rischio anche di toppare di brutto, come appunto è anche successo.I due album con Ripper e Nostradamus comunque son li a dimostrare questi cambiamenti. In più infilano tanti pezzi qua e là che fanno trasparire uno spettro compositivo molto ampio rispetto ad altre band. Mi viene da citare la title track Angel of retribution, molto piaciona che strizzava l\'occhio ad un metal più moderno. 22 Epic,Logico che non si intende prog stile King Crimson o Ozric Tentacles... ma inserti che richiamano i Rush come dice Kronos e classico stile JP con passaggi alla Breaking The Law e Painkiller...pur non essendo originale suona fresco. 21 Priest 100%,niente di nuovo, ma gradevole. Lo trovo un buon singolo. Semplice ma efficace. Il prog che qualcuno afferma, dove lo sente in un pezzo come questo? È Heavy classicissimo, strofa ritornello assolo 20 non mi sembra che nostradamus sia un album tipicamente judas priest ed è ovvio che se non ti piace un gruppo e ti aspetti che si discontano dal loro genere è un problema di gusti. non mi posso aspettare che loro cosi come altri gruppi si discostano da cio che sono (soprattutto a fine carriera). La capacità sta nella scrittura dei brani anche rimescolando elementi usati in passato 19 Come al solito vanno sul sicuro, niente di nuovo ma 100% JP. Piace a chi già piace, non piace a chi già non piace. Tranquillamente interscambiabile con le altre di in un loro disco a caso degli ultimi 30 anni, esclusi i due con Owens ovviamente, ormai hanno il compositore automatico. Musica che chi non è fan totale del gruppo mette su come sottofondo per fare altro, dalla palestra al cucinare. 18 NEVER ENDING METAL GODS!!!! 17 Ottimo brano, parte con sonorità che potrebbero ricordare il synth rock dei primi eighties e quindi del sottovalutatissimo TURBO. Poi però accellera e si va a collocare tri i due best album Ram in Down e Painkiller. Suono ottimo e Rob che sembra cantare come se avesse 20 anni di meno...... Bene così 16 Cmq aveva ragione Faulkner tempo fa quando dichiaro\' che il nuovo lavoro avrebbe avuto sonorita\' più progressive,visto questo antipasto non si può dargli torto anche se bisogna aspettare il disco per giudicare. 15 Ho ascoltato l\'ultimo dell\'ex ed è un passo indietro rispetto al precedente, sotto ogni punto di vista. Peccato perchè i musicisti ci sono ma non rendono e, ho sempre la sensazione della brutta copia a partire dai titoli, dal nome e da quella macchietta del cantante. Questo degli originali è un pezzo che tutti i metallari vogliono, sarà trito, ritrito, con un ritornello che è sfacciatamente heavy, radiofonico, ma questo è ciò che mi garba alla faccia delle elucubrazioni musicali più contorte. 14 Per me pezzo decente ma niente di eclatante. 13 Pezzone,bello veramente...Tipton e Faulkner grande coppia. 12 Ma a te quello non era piaciuto? Comunque tutto già sentito, solo che a loro manca la cazzimma che ha KK. 11 Bellissimo! Che sorpresa! Non me l’aspettavo così incalzante ed heavy! Sempre grandi! 10 Gran pezzo non me lo aspettavo così fico. Songwriting veramente di livello. Voce ritoccatissima in studio su gli acuti, ma vabbè. Stilisticamente si prende a piene mani da album come screaming for vengeance e turbo con un assolo molto Painkilleriano. Che dire, bravi, davvero bravi. Viene quasi da chiedersi come fecero anni fa ad uscirsene con una sola di album come Redeamer of souls. 9 Ah ma infatti le chitarre di KK sono la cosa che mi piacciono di più. Owens invece non mi convince. Mi sembra che mi stia prendendo per i fondelli; che stia facendo una parodia dell\'imitatore perfetto di Halford, e dire che secondo me lui sa cantare bene, molto bene 8 rob halford, ian hill, scott travis, tipton ( per quanto possibile ) sono ancora piu judas priest dei kk priest. inoltre richie è il vero fulcro. inoltre ovviamente non innovano nulla ma riesco a scrivere canzoni e assoli che si ricordano 7 rob halford, ian hill, scott travis, tipton ( per quanto possibile ) sono ancora piu judas priest dei kk priest. inoltre richie è il vero fulcro. inoltre ovviamente non innovano nulla ma riesco a scrivere canzoni e assoli che si ricordano 6 Io preferisco gli assoli e il rifferama dei KK, però i Rob\'s Priest hanno Rob come dici tu. Anche se dal vivo... 5 A me è piaciuta parecchio. E quanto meno in studio - ho un paio di amici che erano al Power Trip e mi hanno riferito di una prova disastrosa - la differenza tra l\'originale e gli imitatori, pur dotati, è abissale. Le chitarre triturano che è un piacere; gli assoli non si limitano alle solite 8 battute, sono vari e ben costruiti. Io ci ho trovato in qua e in là anche una spruzzata di Helloween 4 Posso raccoglierlo? 3 secondo me questa canzone spazza gia tutto l album di kk . 2 Dove sono ora quelli che dicevano che KK era rimasto troppo attaccato a Painkiller? Il pezzo non è male, ma cita sia Breaking the Law che Tom Sawyer dei Rush. 1 Inimitabili!! Brano 100x100 Judas priest, di gran classe, nonostante sappia spesso di già sentito, ma questo è quello che sanno fare in maniera magistrale!