SLIPKNOT: il video di ''Hive Mind'' dall'ultimo album ''The End, So Far''

13/10/2023 - 11:56 (119 letture)



Simone "McCallon" Calloni 6 Puntuale come un orologio svizzero. Parlo del commento inutile di Lethal ovviamente, pi forte di lui🤣 5 Senza fare polemica, altrimenti so come va a finire, per continui con la tua abitudine di paragonarli a gruppi che non c\'entrano una mazza con loro... Vabb pazienza, non posso farci nulla. 4 Dopo aver sentito il nuovo pezzo dei maestri Judas, purtroppo sapevo gia\' cosa aspettarmi ....non so se e\' piu\' imbarazzante il video o l\'audio. 3 S s hai ragione, ormai con "The end, so far" e l\'EP "Adderall" sono diventato un hater a tutti gli effetti... 2 Ed ecco arrivare l\'ormai hater nu metal head puntuale come un orologio svizzero. 1 Dopo oltre un anno, se ne escono all\'improvviso con sto video che a dire il vero anche bello malato... La canzone una di quelle pi sul loro stile (con tutti i difetti del caso), peccato che l\'arrivo del ritornello rovini un po\' tutto... Ah ah ah, mi ero pure scordato che era uscito l\'album!Dopo oltre un anno, se ne escono all\'improvviso con sto video che a dire il vero anche bello malato... La canzone una di quelle pi sul loro stile (con tutti i difetti del caso), peccato che l\'arrivo del ritornello rovini un po\' tutto...