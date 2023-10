MANOWAR: annunciano ''Sign of the Hammer 2024'' e un disco di inediti per il 2025

17/10/2023 - 00:29 (572 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 16 E allo Spoken Word Tour di de maio saltato? Che tragedia! E alla causa all\'Hellfest??...no no meglio non pensarci! 15 E ai diritti non ci pensa nessuno? 14 anche io mi tengo i miei vecchi vinili, ovviamente da suonare sul 10 13 L\'ispirazione va e viene, non è qualcosa di calcolato né di calcolabile...la speranza non muore mai! Semmai mi piacerebbe che Adams partecipasse a qualche altro progetto perché il tempo passa e cantare solo per i Manowar è un vero spreco (stessa cosa vale per hetfield) 12 Patrick l\'ultima volta sono venuti 11 anni fa, in occasione del Gods Of Metal all\'Arena estiva della Fiera di Rho. Se non vengono in Italia da anni forse è perchè non c\'è abbastanza pubblico, o non c\'è interesse da parte degli organizzatori a portarli qui. L\'estate scorsa hanno suonato in Svizzera, non lontanissimo dal confine italico, chi li segue va a vederli lì, o in Austria o in Germania. Per quanto riguarda questo album è un prodotto che non mi interessa per niente, non ha senso, e anch\'io come altri qui sotto, mi tengo gli originali (pur con tutte le imperfezioni del caso), e sono convinto che lo facciano semplicemente perchè non hanno più idee. 11 li ho amati tantissimo, ma negli ultimi anni mi hanno proprio deluso, da quanto tempo non suonano in Italia e come mani non vengono più dalle nostre parti? 10 li ho amati tantissimo, ma negli ultimi anni mi hanno proprio deluso, da quanto tempo non suonano in Italia e come mani non vengono più dalle nostre parti? 9 Grandissimo album che usciva proprio in questi giorni, anch\'io ho tutti i vinili originali e quelli mi tengo. Ricordo che all\'epoca le uniche pagine ufficiali erano quelle di hard & heavy di Rockerilla, ed il capo redattore delle pagine Beppe Riva invitò tutti i collaboratori ad esprimere un giudizio che fu un trionfo unanime, anche da parte del direttore Claudio Sorge che notoriamente stava su sponde alternative rock, questo per ribadire l\'importanza dei primi Manowar. 8 Devo recuperare into glory ride in vinile prima o poi, perché è l\'unico che mi manca tra i primi, ma trovo sempre prezzi o edizioni che non mi garbano. 7 Rob servono solo per fare uscire qualcosa e far parlare di sé, tutto il resto sono solo cazzate. 6 @Rob: ho visto live recenti ed Adams canta ancora alla grande. 5 Non lo prenderò. Non lo ascolterò. E farò come Fasanez: riesumerò l\'originale. Sarei curioso di sapere se queste operazioni sono frutto della stessa \"banditata\" patita dai Paradise Lost o se lo fanno perché oramai sono all\'ammazzacaffè e quindi preferiscono andare sul sicuro. Ma Adams riesce ancora a cantare a quei livelli? No perché se così fosse il vero Thor sarebbe lui. 4 Li ho visti in Olanda quest\'anno e bisogna dire che finché Eric Adams canta ancora così possono andare avanti ad esibirsi dal vivo regalando grandi performance. Il problema restano le idee nuove... che non ci sono! Per cui credo che il rifacimento di sign of the hammer potrebbe risultare ben fatto perché i pezzi sono fighi e sia il batterista nuovo che batio sanno il fatto loro tecnicamente parlando, bisognerà vedere il lato produzione. Sul nuovo disco spero che gli dei pagani di Joey gli trasmettano ispirazione e che lasci libertà espressiva anche agli altri musici. Sono una macchietta ma l\'epicità loro è irresistibile ed unica! 3 Si sa anche che il tour è previsto per inizio 2025 e sarà al solito un Deutchland tour. Al momento è prevista una sola data fuori Crucchilandia, in Lussemburgo, ma dato che prima della data é stato organizzato un torneo di Risiko, i Lussemburghesi temono l’annessione, guai se i Manowar suonassero in Europa al di fuori della Germania!!! 🤣 Ho letto anche che a date alterne suoneranno per intero Hail to England e Sign Of The Hammer! 2 “Adesso vi devo dire qualcosa di molto importante, è difficile essere un vero Manowar. I nemici del vero metal in passato hanno cercato di eliminarci in ogni modo. Credetemi, questa è la verità. Devo dire qualcosa a quei bastardi, devo dirlo ora. You, fuck you, fuck off, fuck yourself - cit. Joey DeMaio 1 Uno dei miei dischi preferiti dei 4. Thor, Guyana, mountains sono stratosferiche. La prestazione vocale in the oath è assolutamente paurosa. Rimango perplesso, per essere educato, su certe operazioni, detto che hanno tutto il diritto di farlo e io di cullarmi il vinile originale.