TEMPERANCE: guarda il video di ''Darkness Is Just a Drawing''

19/10/23
ENTIERRO
The Gates of Hell
20/10/23
GO AHEAD AND DIE
Unhealthy Mechanisms
20/10/23
RIVAL SONS
Lightbringer
20/10/23
LALU
The Fish Who Wanted to Be King
20/10/23
VERTEBRA ATLANTIS
A Dialogue With The Eeriest Sublime
20/10/23
ARCHANGEL
Total Dark Sublime
20/10/23
NIGHT RANGER
40 Years and a Night with Contemporary Youth Orchestra
20/10/23
DOG EAT DOG
Free Radicals
20/10/23
WAR CURSE
Confession
20/10/23
SAVAGE
Glory Riders
19/10/23
SCREAMIN’ DEMONS
TEPEPA - SACILE (PN)
19/10/23
VALAR MORGHULIS
LEGEND CLUB - MILANO
20/10/23
MOTORPSYCHO
THE CAGE + LIVORNO
20/10/23
OJM + HUMULUS + DIPLOMATICS
BLOOM, VIA CURIEL 39 - MEZZAGO (MB)
20/10/23
SCREAMIN’ DEMONS
MONSTERS A-LIVE - PRATO
20/10/23
ULVEDHARR + SLUG GORE + SEPOLCRAL
DEDOLOR - ROVELLASCA (CO)
20/10/23
DARKFALL + VOID PROPHET + HOUNDS OF EVIL + HELLMETALL
TUNE MUSIC LAB - PORDENONE
20/10/23
DEROZER + CIRCUS PUNK
DRUSO VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)
21/10/23
NANOWAR OF STEEL
ALCATRAZ - MILANO
21/10/23
MOTORPSYCHO
VIDIA CLUB - CESENA