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19/10/23
ENTIERRO
The Gates of Hell

20/10/23
GO AHEAD AND DIE
Unhealthy Mechanisms

20/10/23
RIVAL SONS
Lightbringer

20/10/23
LALU
The Fish Who Wanted to Be King

20/10/23
VERTEBRA ATLANTIS
A Dialogue With The Eeriest Sublime

20/10/23
ARCHANGEL
Total Dark Sublime

20/10/23
NIGHT RANGER
40 Years and a Night with Contemporary Youth Orchestra

20/10/23
DOG EAT DOG
Free Radicals

20/10/23
WAR CURSE
Confession

20/10/23
SAVAGE
Glory Riders

CONCERTI

19/10/23
SCREAMIN’ DEMONS
TEPEPA - SACILE (PN)

19/10/23
VALAR MORGHULIS
LEGEND CLUB - MILANO

20/10/23
MOTORPSYCHO
THE CAGE + LIVORNO

20/10/23
OJM + HUMULUS + DIPLOMATICS
BLOOM, VIA CURIEL 39 - MEZZAGO (MB)

20/10/23
SCREAMIN’ DEMONS
MONSTERS A-LIVE - PRATO

20/10/23
ULVEDHARR + SLUG GORE + SEPOLCRAL
DEDOLOR - ROVELLASCA (CO)

20/10/23
DARKFALL + VOID PROPHET + HOUNDS OF EVIL + HELLMETALL
TUNE MUSIC LAB - PORDENONE

20/10/23
DEROZER + CIRCUS PUNK
DRUSO VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

21/10/23
NANOWAR OF STEEL
ALCATRAZ - MILANO

21/10/23
MOTORPSYCHO
VIDIA CLUB - CESENA
TEMPERANCE: guarda il video di ''Darkness Is Just a Drawing''
17/10/2023 - 17:08 (82 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
28/01/2020
Live Report
TEMPERANCE + SINHERESY + STARSICK SYSTEM
Astro Club, Fontanafredda (PN), 24/01/2020
14/01/2020
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TEMPERANCE
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02/07/2018
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16/03/2017
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Rock Town, Cordenons (PN), 12/03/2017
01/10/2016
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Il caldo abbraccio dell'arte e della Terra
16/09/2016
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A tu per tu con la band italiana
 
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