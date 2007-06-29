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DIMMU BORGIR: in arrivo il disco di cover ''Inspiratio Profanus'', ascolta ''Black Metal''
20/10/2023 - 08:18 (244 letture)

Tino
Venerdì 20 Ottobre 2023, 15.08.19
3
Metal Heart e burn in hell già sentite a suo tempo decenni fa. Curioso di sentire il resto, mi piacciono le cover e mi piacciono i borgir
Leonardo
Venerdì 20 Ottobre 2023, 13.30.40
2
A quanto pare non ci sono solo donzelle che si prodigano nel pubblicare album di cover, alla lista ora dobbiamo aggiungere pure i blackster Dimmu Borgir…
Korgull
Venerdì 20 Ottobre 2023, 12.37.05
1
Pare piuttosto inutile
RECENSIONI
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