ENDSEEKER: in streaming un brano da ''Global Worming''

23/10/23
MARTYRDOOM
As Torment Prevails
23/10/23
MALOKARPATAN
Vertumnus Caesar
24/10/23
OMISSION
Disciples of Ravens Vengeance
27/10/23
AUTOPSY
Ashes, Organs, Blood and Crypts
27/10/23
FARSOTH
Morbid Symphonies
27/10/23
GENERATION STEEL
Lionheart
27/10/23
SEPULCHRAL CURSE
Abhorrent Dimensions
27/10/23
PATTERN-SEEKING ANIMALS
Spooky Action at a Distance
27/10/23
OBSCURA
A Celebration I – Live in North America
27/10/23
END
The Sin of Human Frailty
22/10/23
MOTORPSYCHO
ORION - CIAMPINO (RM)
22/10/23
OKKERVIL RIVER / WILL SHEFF
ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA, 16/A - MILANO
22/10/23
BRUTUS
MONK Roma, VIA GIUSEPPE MIRRI 35 - ROMA
22/10/23
FORESEEN + GAME OVER & GUESTS
BARRIO’S - MILANO
22/10/23
LOUD AND PROUD FEST
LEGEND CLUB - MILANO
23/10/23
MOTORPSYCHO
SANTERIA TOSCANA 31 - MILANO
23/10/23
BRUTUS
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
23/10/23
CALIBRO 35
ALCATRAZ - MILANO
25/10/23
PAIN + ENSIFERUM + TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
25/10/23
IN THE WOODS... + SATURNUS + THE FORESHADOWING
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA