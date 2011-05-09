     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Nemesis AD - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

27/10/23
PATTERN-SEEKING ANIMALS
Spooky Action at a Distance

27/10/23
BERZERKER LEGION
Chaos Will Reign

27/10/23
NEBELKRÄHE
Ephemer

27/10/23
SORCERER
Reign of the Reaper

27/10/23
TORTUGA
Iterations – a Haunting Trip Through Time and Space

27/10/23
EFRAAH ENHSIKAAH
One Thousand Vultures Waiting To Be Fed

27/10/23
BACTERIAL HUSK
Anthropogenic Ruin

27/10/23
GENERATION STEEL
Lionheart

27/10/23
ELM STREET (AUS)
The Great Tribulation

27/10/23
NECK CEMETERY
Bring Us The Head

CONCERTI

27/10/23
IMPERIUM DEKADENZ + SEDNA + UNVIAR + NUCLEAR STORM
LUPUS IN FABULA - NIMIS (UD)

27/10/23
MONKEY3+TOUNDRA
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

27/10/23
𝗕𝗥𝗨𝗖𝗜𝗔! 𝗙𝗘𝗦𝗧 𝗩𝗼𝗹. 𝟭 (day 1)
AUDITORIUM POPOLARE - COSENZA

27/10/23
DEOS + OPERA NERA
METROPOLIS LIVE CLUB, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)

27/10/23
NOSESSION
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO

28/10/23
STRATOVARIUS + SONATA ARCTICA + INDUCTION
ALCATRAZ - MILANO

28/10/23
IMPERIUM DEKADENZ + SEDNA
BAD MOON FESTIVAL II - BIELLA

28/10/23
DESTRUCTION + RAZOR + ENFORCER + CRISIX
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

28/10/23
NIHILO - 20 YEARS ANIVERSARY SHOW
OLDCAPITOL, SPITALGASSE 6 – LANGENTHAL (SVIZZERA)

28/10/23
BAD MOON METAL FEST
CENTRO POLIVALENTE DI MONGRANDO - MONGRANDO BIELLA
SERENITY: in streaming il video di ''The End of Babylon''
26/10/2023 - 21:56 (62 letture)

RECENSIONI
70
70
80
90
ARTICOLI
13/05/2011
Live Report
DELAIN + SERENITY
Alcatraz, Milano, 09/05/2011
 
ALTRE NOTIZIE
26/10/2023 - 21:56
SERENITY: in streaming il video di ''The End of Babylon''
30/09/2023 - 11:02
SERENITY: online il secondo singolo dal nuovo album
26/08/2023 - 21:37
SERENITY: i dettagli del nuovo album ''Nemesis AD''
03/07/2023 - 16:47
SERENITY: ascolta il nuovo sinolo ''Ritter, Tod und Teufel (Knightfall)''
20/03/2023 - 19:43
SERENITY IN MURDER: pubblicato il nuovo singolo ''Matrix''
10/12/2022 - 22:02
SERENITY: guarda la clip di ''Spirit in the Flesh'' dalla raccolta ''Memoria''
23/11/2022 - 22:01
SERENITY: a dicembre in uscita la raccolta ''Memoria''
05/04/2022 - 00:31
SERENITY: ascolta l'inedita ''In the Name of Scotland''
26/03/2022 - 00:45
HILLTOPS ARE FOR DREAMERS: online ''Severe Serenity'' dal disco di debutto
16/12/2021 - 17:37
FALLEN SANCTUARY: nuova band con membri di Temperance e Serenity
ULTIME NOTIZIE
27/10/2023 - 18:40
TORTUGA: in streaming un singolo dal nuovo album
27/10/2023 - 18:28
YFEL: online un brano dal disco di esordio
27/10/2023 - 18:17
FOLKSTONE: ascolta il singolo ''Macerie''
27/10/2023 - 18:08
KANSEIL: presentano il nuovo singolo ''Antares''
27/10/2023 - 11:59
PATTERN-SEEKING ANIMALS: ascolta ''Clouds that Never Rain'' dal nuovo album in studio
27/10/2023 - 11:39
ORPHANED LAND: il live video di 'The Cave' da 'A Heaven You May Create'
27/10/2023 - 11:32
SFREGIO: firmano con Nadir Music per un nuovo disco nel 2024
27/10/2023 - 11:27
ANDREA BASILI: ascolta la nuova 'Ambra'
27/10/2023 - 11:26
FOLTERKAMMER: firmano con Century Media Records
27/10/2023 - 10:36
JETHRO TULL: la clip di 'Wolf Unchained’’ dall`ultimo disco
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     