ELDRITCH: disponibile il singolo ''Born On Cold Ash''

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Loco
Venerdì 27 Ottobre 2023, 17.49.49
4
wwwwaaaaaaaaaaaa maronn\' mi sto spaccando le orecchie!!!!!! miiiii se spacca!!!!!!!
progster78
Venerdì 27 Ottobre 2023, 12.03.44
3
Naturalmente senza Holler manca una colonna importante per la band ma resto molto fiducioso per il futuro visto anche il livello dei musicisti.
Galilee
Venerdì 27 Ottobre 2023, 11.18.53
2
Bravo è bravo, è son contento per loro. Però un pò di personalità se ne è già andata.
progster78
Venerdì 27 Ottobre 2023, 9.49.27
1
Il nuovo singer mi convince sempre di piu'...ottimo brano.Bel giorno il 17 Novembre con le uscite di Dgm e Eldritch.
RECENSIONI
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