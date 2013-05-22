     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

27/10/23
PATTERN-SEEKING ANIMALS
Spooky Action at a Distance

27/10/23
BERZERKER LEGION
Chaos Will Reign

27/10/23
NEBELKRÄHE
Ephemer

27/10/23
SORCERER
Reign of the Reaper

27/10/23
TORTUGA
Iterations – a Haunting Trip Through Time and Space

27/10/23
EFRAAH ENHSIKAAH
One Thousand Vultures Waiting To Be Fed

27/10/23
BACTERIAL HUSK
Anthropogenic Ruin

27/10/23
GENERATION STEEL
Lionheart

27/10/23
ELM STREET (AUS)
The Great Tribulation

27/10/23
NECK CEMETERY
Bring Us The Head

CONCERTI

27/10/23
IMPERIUM DEKADENZ + SEDNA + UNVIAR + NUCLEAR STORM
LUPUS IN FABULA - NIMIS (UD)

27/10/23
MONKEY3+TOUNDRA
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

27/10/23
𝗕𝗥𝗨𝗖𝗜𝗔! 𝗙𝗘𝗦𝗧 𝗩𝗼𝗹. 𝟭 (day 1)
AUDITORIUM POPOLARE - COSENZA

27/10/23
DEOS + OPERA NERA
METROPOLIS LIVE CLUB, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)

27/10/23
NOSESSION
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO

28/10/23
STRATOVARIUS + SONATA ARCTICA + INDUCTION
ALCATRAZ - MILANO

28/10/23
IMPERIUM DEKADENZ + SEDNA
BAD MOON FESTIVAL II - BIELLA

28/10/23
DESTRUCTION + RAZOR + ENFORCER + CRISIX
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

28/10/23
NIHILO - 20 YEARS ANIVERSARY SHOW
OLDCAPITOL, SPITALGASSE 6 – LANGENTHAL (SVIZZERA)

28/10/23
BAD MOON METAL FEST
CENTRO POLIVALENTE DI MONGRANDO - MONGRANDO BIELLA
LUCIFER: dettagli e singolo del nuovo disco ''Lucifer V''
27/10/2023 - 08:20 (65 letture)

RECENSIONI
77
ARTICOLI
08/06/2023
Live Report
GHOST + DEATH SS + LUCIFER
Ippodromo SNAI San Siro, Milano (MI), 29/05/2023
24/01/2016
Live Report
THERION + LUCIFERIAN LIGHT ORCHESTRA + EGO FALL + IMPERIAL AGE
Circolo Colony, Brescia (BS), 19/01/2016
07/11/2015
Live Report
PARADISE LOST + LUCIFER
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI), 02/11/2015
22/05/2013
Live Report
LUCIFER OVER EUROPE TOUR 2013 - AGALLOCH + FEN
15-16/05/2013, Motstovna, Nova Gorica - Traffic Club, Roma
 
ALTRE NOTIZIE
27/10/2023 - 08:20
LUCIFER: dettagli e singolo del nuovo disco ''Lucifer V''
18/05/2023 - 08:43
LUCIFER: disponibile il nuovo singolo ''A Coffin Has No Silver Lining (The Sistine Version)''
19/01/2023 - 17:45
1782: tornano con il nuovo ''Clamor Luciferi'', ascolta ''Succubus''
24/11/2022 - 08:57
GREEN LUNG: guarda il video di ''Lady Lucifer''
14/07/2022 - 10:48
LUCIFER: firmano con Nuclear Blast per il quinto album
31/05/2022 - 18:31
CARONTE: ascolta il singolo ''Flowers of Lucifer'' con King Dude
01/04/2022 - 12:04
LORD BELIAL: ascolta la nuova ''Lux Luciferi''
25/03/2022 - 12:34
MYSTIFIER: tutto lo split album coi Lucifer`s Child in streaming
05/03/2022 - 11:27
LUCIFER`S CHILD: ascolta la nuova ''Nova Tenebris''
05/02/2022 - 13:17
MYSTIFIER: online il singolo ''Death Beyond Holy Creation'' dallo split coi Lucifer`s Child
ULTIME NOTIZIE
27/10/2023 - 18:40
TORTUGA: in streaming un singolo dal nuovo album
27/10/2023 - 18:28
YFEL: online un brano dal disco di esordio
27/10/2023 - 18:17
FOLKSTONE: ascolta il singolo ''Macerie''
27/10/2023 - 18:08
KANSEIL: presentano il nuovo singolo ''Antares''
27/10/2023 - 11:59
PATTERN-SEEKING ANIMALS: ascolta ''Clouds that Never Rain'' dal nuovo album in studio
27/10/2023 - 11:39
ORPHANED LAND: il live video di 'The Cave' da 'A Heaven You May Create'
27/10/2023 - 11:32
SFREGIO: firmano con Nadir Music per un nuovo disco nel 2024
27/10/2023 - 11:27
ANDREA BASILI: ascolta la nuova 'Ambra'
27/10/2023 - 11:26
FOLTERKAMMER: firmano con Century Media Records
27/10/2023 - 10:36
JETHRO TULL: la clip di 'Wolf Unchained’’ dall`ultimo disco
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     