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27/10/23
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LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

27/10/23
𝗕𝗥𝗨𝗖𝗜𝗔! 𝗙𝗘𝗦𝗧 𝗩𝗼𝗹. 𝟭 (day 1)
AUDITORIUM POPOLARE - COSENZA

27/10/23
DEOS + OPERA NERA
METROPOLIS LIVE CLUB, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)

27/10/23
NOSESSION
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO

28/10/23
STRATOVARIUS + SONATA ARCTICA + INDUCTION
ALCATRAZ - MILANO

28/10/23
IMPERIUM DEKADENZ + SEDNA
BAD MOON FESTIVAL II - BIELLA

28/10/23
DESTRUCTION + RAZOR + ENFORCER + CRISIX
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

28/10/23
NIHILO - 20 YEARS ANIVERSARY SHOW
OLDCAPITOL, SPITALGASSE 6 – LANGENTHAL (SVIZZERA)

28/10/23
BAD MOON METAL FEST
CENTRO POLIVALENTE DI MONGRANDO - MONGRANDO BIELLA
FOLKSTONE: ascolta il singolo ''Macerie''
27/10/2023 - 18:17 (44 letture)

RECENSIONI
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s.v.
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30/11/2014
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