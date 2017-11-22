YFEL: online un brano dal disco di esordio

31/10/23
IVORY
Alien Nation
31/10/23
TEUFELSBERG
Pakt mit dem Teufel
31/10/23
THE MAGUS
Βυσσοδομώντας
31/10/23
UFOMAMMUT
Crookhead
02/11/23
CARNAL TOMB
Embalmed in Decay
02/11/23
CAMILLA BRINGS THE RAIN
E.G.O.logical
03/11/23
GOATKRAFT
Prophet of Eternal Damnation
03/11/23
SPIRITBOX
The Fear of Fear [EP]
03/11/23
SEVENTH CRYSTAL
Infinity [EP]
03/11/23
BAD WOLVES
Die About It
28/10/23
STRATOVARIUS + SONATA ARCTICA + INDUCTION
ALCATRAZ - MILANO
28/10/23
IMPERIUM DEKADENZ + SEDNA
BAD MOON FESTIVAL II - BIELLA
28/10/23
DESTRUCTION + RAZOR + ENFORCER + CRISIX
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
28/10/23
NIHILO - 20 YEARS ANIVERSARY SHOW
OLDCAPITOL, SPITALGASSE 6 – LANGENTHAL (SVIZZERA)
28/10/23
BAD MOON METAL FEST
CENTRO POLIVALENTE DI MONGRANDO - MONGRANDO BIELLA
28/10/23
BAD MOON METAL FEST
POLIMONGRANDO - MONGRANDO (BI)
28/10/23
𝗕𝗥𝗨𝗖𝗜𝗔! 𝗙𝗘𝗦𝗧 𝗩𝗼𝗹. 𝟭 (day 2)
AUDITORIUM POPOLARE - COSENZA
28/10/23
TOTAL SATAN FEST
SUPERMARKET - TORINO
28/10/23
𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐒𝐀𝐓𝐀𝐍 𝐅𝐄𝐒𝐓
SUPERMARKET CLUB, VIALE MADONNA DI CAMPAGNA 1BISA - TORINO
28/10/23
TOM HELL`S NIGHT
ARCI TOM - MANTOVA