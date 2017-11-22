     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Beneath the Mountain`s Vigil - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

31/10/23
IVORY
Alien Nation

31/10/23
TEUFELSBERG
Pakt mit dem Teufel

31/10/23
THE MAGUS
Βυσσοδομώντας

31/10/23
UFOMAMMUT
Crookhead

02/11/23
CARNAL TOMB
Embalmed in Decay

02/11/23
CAMILLA BRINGS THE RAIN
E.G.O.logical

03/11/23
GOATKRAFT
Prophet of Eternal Damnation

03/11/23
SPIRITBOX
The Fear of Fear [EP]

03/11/23
SEVENTH CRYSTAL
Infinity [EP]

03/11/23
BAD WOLVES
Die About It

CONCERTI

28/10/23
STRATOVARIUS + SONATA ARCTICA + INDUCTION
ALCATRAZ - MILANO

28/10/23
IMPERIUM DEKADENZ + SEDNA
BAD MOON FESTIVAL II - BIELLA

28/10/23
DESTRUCTION + RAZOR + ENFORCER + CRISIX
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

28/10/23
NIHILO - 20 YEARS ANIVERSARY SHOW
OLDCAPITOL, SPITALGASSE 6 – LANGENTHAL (SVIZZERA)

28/10/23
BAD MOON METAL FEST
CENTRO POLIVALENTE DI MONGRANDO - MONGRANDO BIELLA

28/10/23
BAD MOON METAL FEST
POLIMONGRANDO - MONGRANDO (BI)

28/10/23
𝗕𝗥𝗨𝗖𝗜𝗔! 𝗙𝗘𝗦𝗧 𝗩𝗼𝗹. 𝟭 (day 2)
AUDITORIUM POPOLARE - COSENZA

28/10/23
TOTAL SATAN FEST
SUPERMARKET - TORINO

28/10/23
𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐒𝐀𝐓𝐀𝐍 𝐅𝐄𝐒𝐓
SUPERMARKET CLUB, VIALE MADONNA DI CAMPAGNA 1BISA - TORINO

28/10/23
TOM HELL`S NIGHT
ARCI TOM - MANTOVA
YFEL: online un brano dal disco di esordio
27/10/2023 - 18:28 (56 letture)

ALTRE NOTIZIE
27/10/2023 - 18:28
YFEL: online un brano dal disco di esordio
02/04/2021 - 11:53
UNGFELL: ascolta ''Tyfels Antlitzz'' dal nuovo album ''Es Grauet''
18/12/2017 - 11:16
GREYFELL: ecco la clip di 'Spirit of the Bear'
22/11/2017 - 11:50
GREYFELL: a gennaio il nuovo album
ULTIME NOTIZIE
27/10/2023 - 18:40
TORTUGA: in streaming un singolo dal nuovo album
27/10/2023 - 18:17
FOLKSTONE: ascolta il singolo ''Macerie''
27/10/2023 - 18:08
KANSEIL: presentano il nuovo singolo ''Antares''
27/10/2023 - 11:59
PATTERN-SEEKING ANIMALS: ascolta ''Clouds that Never Rain'' dal nuovo album in studio
27/10/2023 - 11:39
ORPHANED LAND: il live video di 'The Cave' da 'A Heaven You May Create'
27/10/2023 - 11:32
SFREGIO: firmano con Nadir Music per un nuovo disco nel 2024
27/10/2023 - 11:27
ANDREA BASILI: ascolta la nuova 'Ambra'
27/10/2023 - 11:26
FOLTERKAMMER: firmano con Century Media Records
27/10/2023 - 10:36
JETHRO TULL: la clip di 'Wolf Unchained’’ dall`ultimo disco
27/10/2023 - 09:01
SKELETAL REMAINS: a marzo il nuovo 'Fragments Of The Ageless', online un brano
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     