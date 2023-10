DORO: ecco il video di ''Total Eclipse of the Heart''

29/10/2023 - 10:09 (186 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 7 Non sento niente di personale, la voce è una copia dell’originale. 6 Ottima cover di un capolavoro.. Grandi💪 in fatto di cover l\'ultima dei Duran Duran insieme con Victoria del Maneskin è una figata.. Psycho Killer dei grandi Talking Heads 5 Grande @fasanez! Del resto c\'è che è diventato famoso in tutto il mondo facendo headbanging su Bohemian Rhapsody... 4 . Per me è una delle canzoni più belle di sempre, partorita da quel genio di jim steinmann. Questa versione mi piace, sono entrambi molto nel pezzo e lo interpretano rispettandone la grandezza. Comunque, per me è molto heavy metal, pure l\'originale, epica, pomposa, drammatica, caratteristiche che rappresentano il metal, almeno come lo sento io. Qui si entra nel soggettivo cos\'è il metal. Se la sento a manetta magari con poca luce, ci faccio pure headbanging 3 Trasmessa in radio? Mica siamo negli anni 80, questa musica interessa solo a chi ha almeno 50 anni, eppoi chi è che ascolta ancora la radio 2 Tutto vero, ma che volete che ci faccia. Quando Rob non strilla mi manda ancora fuori di testa. 1 Song che non aggiunge e non toglie nulla all originale. C\'è da dire che la voce di doro si adatta perfettamente allo stile della tyler, ma a quanto a heavy metal il nulla più totale.... forse la song è realizzata per essere trasmessa in radio ed avere un certo airplay ...