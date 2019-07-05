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Prophet of Eternal Damnation

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Destination Destruction

03/11/23
SPIRITBOX
The Fear of Fear [EP]

03/11/23
ATREYU
A Torch in the Dark (EP)

CONCERTI

30/10/23
PUBLIC IMAGE LTD.
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO

31/10/23
INFECTION CODE
L\'OFFICINA, LARGO CATANIA 17 - ALESSANDRIA

31/10/23
STELLVRIS + UNETHICAL DOGMA + 500 HORSE POWER
IL BORGO, VIA BORGO 31 - MONTEBELLO VICENTINO (VI)

31/10/23
GLI ALBERI + SULPHUREUM
BEER NEST, VIA CARLO RAIMONDO - FINALE LIGURE (SV)

31/10/23
CultØ
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO

31/10/23
THE DEVILS + THE SADE + UNDERDOGS
CIRCOLO DEV, VIA CAPO DI LUCCA 29/3G - BOLOGNA

01/11/23
THE WINERY DOGS
ESTRAGON CLUB, VIA STALINGRADO 83 - BOLOGNA

01/11/23
THE DEVILS
VILLA ALBRIZZI MARINI, VIA RUBELLI 1 - SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV)

02/11/23
THE SISTERS OF MERCY
LIVE MUSIC CLUB VIA GIUSEPPE MAZZINI, 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

02/11/23
DRAB MAJESTY
BARRIO’S, PIAZZA DONNE PARTIGIANE - MILANO
VARATHRON: ascolta la nuova ''Hegemony of Chaos''
30/10/2023 - 08:05 (55 letture)

lisablack
Lunedì 30 Ottobre 2023, 9.00.31
1
Anno fantastico per il black metal.. E il primo dicembre arrivano loro🤘che goduria
RECENSIONI
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