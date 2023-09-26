WARCRAB: tutto il nuovo ''The Howling Silence'' in streaming

02/11/23
CARNAL TOMB
Embalmed in Decay
02/11/23
CAMILLA BRINGS THE RAIN
E.G.O.logical
03/11/23
TETRAGRAMMACIDE
Typho-Tantric Aphorisms From The Arachneophidian Qur`an
03/11/23
PENITENCE ONIRIQUE
Nature Morte
03/11/23
WARCRAB
The Howling Silence
03/11/23
DIRTY HONEY
Cant Find the Brakes
03/11/23
BAD WOLVES
Die About It
03/11/23
SUFFOCATION
Hymns From The Apocrypha
03/11/23
SATAN`S FALL
Destination Destruction
03/11/23
SPIRITBOX
The Fear of Fear [EP]
02/11/23
THE SISTERS OF MERCY
LIVE MUSIC CLUB VIA GIUSEPPE MAZZINI, 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
02/11/23
DRAB MAJESTY
BARRIO’S, PIAZZA DONNE PARTIGIANE - MILANO
02/11/23
HALF JAPANESE
ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA, 16/A - MILANO
02/11/23
GALACTIC EMPIRE
LUCCA COMICS, LUCCA
02/11/23
THE MURDER CAPITAL
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE (MI)
03/11/23
THE SISTERS OF MERCY
TEATRO VERDI, VIA LUIGI SOSTEGNI 13 - CESENA (FC)
03/11/23
ERIC STECKEL
CROSSROADS LIVE CLUB, VIA BRACCIANENSE 771 - ROMA
03/11/23
FUTURE PALACE + VENUES
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
03/11/23
STRAIGHT OPPOSITION + GUESTS
CIRCOLO DONG - MACERATA
03/11/23
ELLENDE + AMALEKIM + MOTHER AUGUSTA + UNVIÂR
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA