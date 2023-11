TARJA: in arrivo l'album natalizio ''Dark Christmas''

02/11/2023 - 10:07 (129 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 7 Non e\' un concept natalizio ma il debutto My Winter Storm e\' veramente valido...si assapora l\'inverno ascoltandolo. 6 @progster78 se lo facesse direi: l\'hanno già fatto altri (penso ai Twisted Sister peraltro) 5 Cmq l\'ultimo Rocking Heels e\' veramente piacevole anche se non è un disco imprescindibile. 4 Rob Fleming,neanche se jingle bells la facesse thrash metal e last christmas in puro stile power 3 Bellissima voce quella di tarja in qualsiasi contesto (anche quello natalizio per che no!) ma vorrei vederla su lidi symphonic metal o rock che sono quelli dove lò\'ho conosciuta ed apprezzata... 2 Perché @progster78, sei così sicuro che sarebbero in formato rock? Ti sto provocando. Però ammetto che questa del video mi garba 1 Sempre all\'altezza,ma stavolta passo.Jingle bell rock,last christmas e jingle bells anche no grazie.