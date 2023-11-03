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OMAR PEDRINI
DRUSO VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

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KALEDON
STAZIONE BIRRA, LARGO AUGUSTO PANIZZA 11 - FRASCATI (RM)

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LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA

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PIPPO FOODCHILLSTAGE, VIA CADORNA 18 - BOLZANO

03/11/23
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KM 298, LODI
CH'AHOM: ascolta il nuovo album ''Knots of Abhorrence''
03/11/2023 - 08:21 (52 letture)

lisablack
Venerdì 3 Novembre 2023, 11.15.55
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Interrssante scoperta questa.. Boia😮che disco.
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