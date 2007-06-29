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03/11/23
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Cant Find the Brakes

03/11/23
THE STRUTS
Pretty Vicious

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TETRAGRAMMACIDE
Typho-Tantric Aphorisms From The Arachneophidian Qur`an

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The Howling Silence

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BRIQUEVILLE
IIII

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Die About It

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SATAN`S FALL
Destination Destruction

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SPIRITBOX
The Fear of Fear [EP]

03/11/23
GOATKRAFT
Prophet of Eternal Damnation

03/11/23
SUFFOCATION
Hymns From The Apocrypha

CONCERTI

03/11/23
THE SISTERS OF MERCY
TEATRO VERDI, VIA LUIGI SOSTEGNI 13 - CESENA (FC)

03/11/23
ERIC STECKEL
CROSSROADS LIVE CLUB, VIA BRACCIANENSE 771 - ROMA

03/11/23
FUTURE PALACE + VENUES
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

03/11/23
STRAIGHT OPPOSITION + GUESTS
CIRCOLO DONG - MACERATA

03/11/23
ELLENDE + AMALEKIM + MOTHER AUGUSTA + UNVIÂR
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

03/11/23
OMAR PEDRINI
DRUSO VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

03/11/23
KALEDON
STAZIONE BIRRA, LARGO AUGUSTO PANIZZA 11 - FRASCATI (RM)

03/11/23
THE MURDER CAPITAL
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA

03/11/23
INFALL + THORN + RAVENSTORM
PIPPO FOODCHILLSTAGE, VIA CADORNA 18 - BOLZANO

03/11/23
TESSILGAR + MOONFISH
KM 298, LODI
ELDRITCH: guarda il video di ''Black Bedlam'' dal nuovo ''Innervoid''
03/11/2023 - 12:22 (54 letture)

RECENSIONI
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