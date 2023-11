CARNIFEX: una data in Italia con Aborted, Revocation e Vexed

03/11/2023 - 12:25 (59 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 2 Visti live i Revocation ,di supporto ai Dying Fetus, Origin e un\'altra band che non ricordo, all\'Estragon a Bologna. Dopo aver suonato, nel loro banchetto del merchandising, c\'era un cartello scritto a mano, qualcosa tipo we\'re looking for marijuana 1 Per chi ci sarà, non perdetevi i Revocation , il loro cantante chitarrista è un mostro dello strumento, poi gli Aborted non si discutono, gli headliner non mi fanno impazzire e i Vexed li avevo visti anni fa.