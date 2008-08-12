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Shadows of the Abyss

10/11/23
LEFT CROSS
Upon Desecrated Altars

10/11/23
SCREAM
DC Special

10/11/23
SONS OF SOUNDS
Seven

10/11/23
FOGHAT
Sonic Mojo

10/11/23
SECRET SPHERE
Blackened Heartbeat

10/11/23
D’VIRGILIO, MORSE & JENNINGS
Sophomore

10/11/23
HINAYANA
Shatter and Fall

10/11/23
SHYLMAGOGHNAR
Convergence

10/11/23
AEOLIAN
Echoes of the Future

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04/11/23
ENTER SHIKARI + LAKE MALICE
ALCATRAZ - MILANO

04/11/23
ELLENDE + DUIR
TRAFFIC CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

04/11/23
LA MADONNINA VEGLIA SU DI N\'Oi!
CSA BARAONDA, VIA PACINOTTI - SEGRATE (MI)

04/11/23
ERIC STECKEL
AUDITORIUM SCUOLE PRIMARIE, VIA LANCINI - CHIARI (BS)

04/11/23
STRAIGHT OPPOSITION + GUESTS
GRIND HOUSE - PADOVA

04/11/23
TAILOR'S WAVE
ROCK HEAT CLUB, VIA LUIGI GALVANI 32 - AREZZO

04/11/23
THE GOOSE BUMPS
POLO FIERISTICO CHIUDUNO, VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 2/A - CHIUDUNO (BG)

04/11/23
THE MURDER CAPITAL
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA

04/11/23
LARKIN POE
FABRIQUE, VIA GAUDENZIO FANTOLI 9 - MILANO

04/11/23
BLUT + AYRA + ROUGENOIRE
DEDOLOR, Via 20 Settembre 33 - Rovellasca (CO)
FOLKSTONE: presentano il video ufficiale del nuovo singolo
04/11/2023 - 11:10 (72 letture)

RECENSIONI
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s.v.
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08/07/2015
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30/11/2014
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27/11/2014
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05/06/2013
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08/02/2010
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