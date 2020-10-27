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CSA BARAONDA, VIA PACINOTTI - SEGRATE (MI)

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ROCK HEAT CLUB, VIA LUIGI GALVANI 32 - AREZZO

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THE GOOSE BUMPS
POLO FIERISTICO CHIUDUNO, VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 2/A - CHIUDUNO (BG)

04/11/23
THE MURDER CAPITAL
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA

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FABRIQUE, VIA GAUDENZIO FANTOLI 9 - MILANO

04/11/23
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DEDOLOR, Via 20 Settembre 33 - Rovellasca (CO)
TARJA: ecco il video di ''Jingle Bells'' dall'album natalizio
04/11/2023 - 11:21 (115 letture)

fasanez
Sabato 4 Novembre 2023, 19.43.57
3
Eh beh, il gothic non fa proprio per me... sempre brava e bella imhio, ma non sono arrivato a fine.
progster78
Sabato 4 Novembre 2023, 18.43.35
2
Molto oscura e dark ma come già detto in precedenza questi brani non li sopporto più...sia chiaro che Tarja e\' sempre una certezza.
Rob Fleming
Sabato 4 Novembre 2023, 18.23.03
1
Ammetto che mi ha spiazzato. Me l\'aspettavo un bel power tiratissimo e invece è un goticone molto inquietante. Però dopo 2 minuti e mezzo mi ero anche fatto due balle così
RECENSIONI
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29/08/2023
Intervista
TARJA
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