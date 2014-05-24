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10/11/23
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10/11/23
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Convergence

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Sophomore

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DC Special

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Upon Desecrated Altars

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Fight in Me

10/11/23
SONS OF SOUNDS
Seven

10/11/23
TRIUMPH OF DEATH
Resurrection Of The Flesh

10/11/23
BUSH
Loaded - The Greatest Hits 1994-2023

CONCERTI

08/11/23
ANIMALS AS LEADERS + GUESTS
MAGAZZINI GENERALI - MILANO

08/11/23
THE DEAD DAISIES
LIVE MUSIC CLUB VIA GIUSEPPE MAZZINI, 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

08/11/23
NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS
MEDIOLANUM FORUM, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 6 - ASSAGO (MI)

08/11/23
ANIMALS AS LEADERS
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO

09/11/23
YNGWIE MALMSTEEN
ORION LIVE CLUB - CIAMPINO (ROMA)

09/11/23
YNGWIE MALSTEEN + LIMBERLOST + STEVE RAMONE
ORION LIVE CLUB - CIAMPINO (RM)

10/11/23
SWANS + NORMAN WESTBERG
AUDITORIUM SAN DOMENICO - FOLIGNO

10/11/23
HOLDING ABSENCE
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

10/11/23
SWANS
AUDITORIUM SAN DOMENICO, FOLIGNO

10/11/23
YNGWIE MALMSTEEN
VIPER THEATRE - FIRENZE
ABYSMAL GRIEF: in arrivo un live album
08/11/2023 - 08:42 (55 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
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Live Report
ABYSMAL GRIEF + IL SEGNO DEL COMANDO + BALLO ANGELICO
L'Angelo Azzurro Club, Genova, 13/01/2018
24/09/2015
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ABYSMAL GRIEF + IL SEGNO DEL COMANDO
L'Angelo Azzurro Club, Genova (GE) - 19/09/2015
05/02/2015
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ESOTERIC + ABYSMAL GRIEF + FUOCO FATUO + ASSUMPTION
Circolo Colony, Brescia - 31/01/15
29/05/2014
Live Report
ABYSMAL GRIEF + STRAMONIA
L'Angelo Azzurro Club, Genova, 24/05/2014
 
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