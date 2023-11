ANTHRAX: iniziate le registrazioni delle parti vocali del nuovo album

08/11/2023 - 11:27 (121 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 5 @Tino: peccato per il flop della chitarra solista 😅 4 ...ottimo..... 3 Se è come il precedente. Top cantante top batterista top ritmico top bassista. 2 Olè, non vedo l\'ora. La band è più in forma che mai, sia creativamente che fisicamente. Dal vivo poi sembra abbiano 30 anni. Forza Anthrax! 1 Lo attendo con ansia, mi piacciono molto sia worship music sia for all kings, ed ho sentito un Joey in forma ultimamente.