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Whispers of Lore

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Upon Desecrated Altars

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09/11/23
YNGWIE MALMSTEEN
ORION LIVE CLUB - CIAMPINO (ROMA)

09/11/23
YNGWIE MALSTEEN + LIMBERLOST + STEVE RAMONE
ORION LIVE CLUB - CIAMPINO (RM)

10/11/23
SWANS + NORMAN WESTBERG
AUDITORIUM SAN DOMENICO - FOLIGNO

10/11/23
HOLDING ABSENCE
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

10/11/23
SWANS
AUDITORIUM SAN DOMENICO, FOLIGNO

10/11/23
YNGWIE MALMSTEEN
VIPER THEATRE - FIRENZE

10/11/23
YNGWIE MALSTEEN + LIMBERLOST + STEVE RAMONE
VIPER THEATER - FIRENZE

10/11/23
STICK MEN
TEATRO CAIO MELISSO - SPOLETO (PG)

10/11/23
STRAIGHT OPPOSITION + GUESTS
OFFICINA AMARANTA - FANO

10/11/23
GOODBYE, KINGS
ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA 16/A - MILANO
RYUJIN: presentano il singolo ''The Rainbow Song''
09/11/2023 - 21:27 (13 letture)

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