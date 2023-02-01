RYUJIN: presentano il singolo ''The Rainbow Song''

10/11/23
TRIUMPH OF DEATH
Resurrection Of The Flesh
10/11/23
BUSH
Loaded - The Greatest Hits 1994-2023
10/11/23
HINAYANA
Shatter and Fall
10/11/23
SCREAM
DC Special
10/11/23
SHYLMAGOGHNAR
Convergence
10/11/23
HUGO`S VOYAGE
Inception
10/11/23
D’VIRGILIO, MORSE & JENNINGS
Sophomore
10/11/23
SONS OF SOUNDS
Seven
10/11/23
RECEIVER
Whispers of Lore
10/11/23
LEFT CROSS
Upon Desecrated Altars
09/11/23
YNGWIE MALMSTEEN
ORION LIVE CLUB - CIAMPINO (ROMA)
09/11/23
YNGWIE MALSTEEN + LIMBERLOST + STEVE RAMONE
ORION LIVE CLUB - CIAMPINO (RM)
10/11/23
SWANS + NORMAN WESTBERG
AUDITORIUM SAN DOMENICO - FOLIGNO
10/11/23
HOLDING ABSENCE
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
10/11/23
SWANS
AUDITORIUM SAN DOMENICO, FOLIGNO
10/11/23
YNGWIE MALMSTEEN
VIPER THEATRE - FIRENZE
10/11/23
YNGWIE MALSTEEN + LIMBERLOST + STEVE RAMONE
VIPER THEATER - FIRENZE
10/11/23
STICK MEN
TEATRO CAIO MELISSO - SPOLETO (PG)
10/11/23
STRAIGHT OPPOSITION + GUESTS
OFFICINA AMARANTA - FANO
10/11/23
GOODBYE, KINGS
ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA 16/A - MILANO