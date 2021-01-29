TEMPLE BALLS: ecco il lyric video di ''All Night Long''

13/11/23
PUGNALE
Purified in Emptiness
16/11/23
SAVAGE BLOOD
Wheel of Time
17/11/23
CYNIC
Uroboric Forms
17/11/23
THIN LIZZY
Vagabonds of the Western World [50th Anniversary Deluxe]
17/11/23
MAUL
Desecration and Enchantment
17/11/23
PLAGUEMACE
Reptilian Warlords
17/11/23
ELDRITCH
Innervoid
17/11/23
KING
Fury and Death
17/11/23
MAYFIRE
Cloudscapes & Silhouettes
17/11/23
SADUS
The Shadow Inside
13/11/23
THE DARKNESS + GUESTS
ORION - CIAMPINO (RM)
13/11/23
PROTOMARTYR
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA
14/11/23
THE DARKNESS + GUESTS
ALCATRAZ - MILANO
14/11/23
STICK MEN
TEATRO AUDITORIUM UNICAL - RENDE (CS)
14/11/23
PROTOMARTYR
SPAZIO211, VIA FRANCESCO CIGNA 211 - TORINO
14/11/23
SMASH INTO PIECES
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
15/11/23
THE DARKNESS + GUESTS
VOX CLUB - NONANTOLA (MO)
15/11/23
STICK MEN
TEATRO KISMET - BARI
16/11/23
FEAR FACTORY + BUTCHER BABIES + IGNEA + TBA
SANTERIA TOSCANA 31 - MILANO
16/11/23
STICK MEN
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - ROMA