DAVID ELLEFSON: quattro concerti in Italia

13/11/2023 - 07:51 (332 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 14 Sicuramente peschera\' dai Megadeth poi qualcosa da solista e qualche cover. 13 Peace Sells per tutta la sera 12 Si ma cosa propone? si avvale di session man? 11 Tra l\'altro ho appena letto che Padre Mustaine e\' diventato nonno!!! 10 Concerti da segarsi...ah, no🤣 9 A licenziarlo ci ha pensato lo staff perché erano usciti fuori i video dove lui si segava per la tipa. Dave lo aveva richiamato sia per la reunion che quando hanno rifatto Rust. Lui invece gli aveva fatto causa dopo che si erano sciolti... 8 Gira voce che abbia detto a Mustaine che ormai sembrava Anna dai capelli rossi diventata nonna. 7 Se mi ricordo bene era maggiorenne. 6 Una stronzata a mio parere. Mustaine probabilmente voleva già cacciarlo via. 5 Sì, adesso mi ricordo, grassie. 4 Perché chattava con una minorenne. A suo dire non sapeva l\'età della ragazza, o meglio pensava fosse un pò più grande. 3 Non ricordo perchè era stato buttato fuori dai Megadeth. 2 per la data a BG ci faccio un pensierino 1 Grande Ellefson...e che bello vedere Titta Tani alla voce.