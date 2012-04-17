     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

13/11/23
PUGNALE
Purified in Emptiness

16/11/23
SAVAGE BLOOD
Wheel of Time

17/11/23
BEWITCHER
Deep Cuts & Shallow Graves

17/11/23
ELDRITCH
Innervoid

17/11/23
MAYFIRE
Cloudscapes & Silhouettes

17/11/23
CYNIC
Uroboric Forms

17/11/23
PLAGUEMACE
Reptilian Warlords

17/11/23
AETERNUS
Philosopher

17/11/23
THIN LIZZY
Vagabonds of the Western World [50th Anniversary Deluxe]

17/11/23
DYSSEBEIA
Garden of Stillborn Idols

CONCERTI

13/11/23
THE DARKNESS + GUESTS
ORION - CIAMPINO (RM)

13/11/23
PROTOMARTYR
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA

14/11/23
THE DARKNESS + GUESTS
ALCATRAZ - MILANO

14/11/23
STICK MEN
TEATRO AUDITORIUM UNICAL - RENDE (CS)

14/11/23
PROTOMARTYR
SPAZIO211, VIA FRANCESCO CIGNA 211 - TORINO

14/11/23
SMASH INTO PIECES
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

15/11/23
THE DARKNESS + GUESTS
VOX CLUB - NONANTOLA (MO)

15/11/23
STICK MEN
TEATRO KISMET - BARI

16/11/23
FEAR FACTORY + BUTCHER BABIES + IGNEA + TBA
SANTERIA TOSCANA 31 - MILANO

16/11/23
STICK MEN
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - ROMA
XANDRIA: guarda il video di ''Your Stories I'll Remember''
13/11/2023 - 17:09 (42 letture)

RECENSIONI
70
75
55
ARTICOLI
24/01/2017
Intervista
XANDRIA
A tu per tu con Dianne van Giersbergen
17/11/2012
Live Report
KAMELOT + XANDRIA ed altri
Estragon, Bologna, 13/11/2012
22/04/2012
Live Report
EPICA + STREAM OF PASSION + XANDRIA
Alcatraz, Milano, 17/04/2012
 
ALTRE NOTIZIE
13/11/2023 - 17:09
XANDRIA: guarda il video di ''Your Stories I'll Remember''
26/08/2023 - 00:03
ASKING ALEXANDRIA: online il video del nuovo singolo ‘‘Alone Again’’
08/07/2023 - 12:46
ASKING ALEXANDRIA: i dettagli completi di ''Where Do We Go From Here?''
17/06/2023 - 13:29
ASKING ALEXANDRIA: due nuovi singoli da ''Where Do We Go From Here?''
12/06/2023 - 17:41
ASKING ALEXANDRIA: ''Where Do We Go From Here?'' è il titolo del nuovo album
17/05/2023 - 11:52
ASKING ALEXANDRIA: ascolta l'inedita ''Dark Void''
12/04/2023 - 14:33
XANDRIA: disponibile il lyric video di ''My Curse Is My Redemption''
31/01/2023 - 18:10
XANDRIA: ecco la clip di ''Two Worlds'' dal prossimo album
07/12/2022 - 10:15
XANDRIA: online il video ufficiale di ''The Wonders Still Awaiting'', title track del nuovo disco
03/11/2022 - 15:33
XANDRIA: dettagli e singolo del nuovo album ''The Wonders Still Awaiting''
ULTIME NOTIZIE
13/11/2023 - 17:13
PESTILENCE: due concerti in Italia in occasione del tour best of
13/11/2023 - 17:07
FULL OF HELL: ''Like Stars In The Firmament'' è il secondo estratto dal disco coi Nothing
13/11/2023 - 17:04
WRATH OF LOGARIUS: ascolta un brano dall'EP di debutto
13/11/2023 - 10:35
TENEBRO: ascolta ''Feto Strappato e Gettato nel Fango'' dal nuovo disco
13/11/2023 - 09:38
SOVEREIGN: il debutto ''Altered Realities'' a gennaio, ascolta la titletrack
13/11/2023 - 09:30
REVULSED: a dicembre il nuovo ''Cerebral Contamination'', ascolta un singolo
13/11/2023 - 09:27
DWELLING BELOW: dettagli e singolo del nuovo ''Dwelling Below''
13/11/2023 - 09:21
VENOM INC.: il batterista Jeramie Kling lascia il gruppo
13/11/2023 - 07:51
DAVID ELLEFSON: quattro concerti in Italia
12/11/2023 - 18:01
ENTER SHIKARI: ascolta ‘‘Strangers’’ con AViVA
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     