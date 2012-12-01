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16/11/23
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Deep Cuts & Shallow Graves

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Vagabonds of the Western World [50th Anniversary Deluxe]

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Garden of Stillborn Idols

17/11/23
SOLEDRIVER
Return Me to Light

CONCERTI

14/11/23
THE DARKNESS + GUESTS
ALCATRAZ - MILANO

14/11/23
STICK MEN
TEATRO AUDITORIUM UNICAL - RENDE (CS)

14/11/23
PROTOMARTYR
SPAZIO211, VIA FRANCESCO CIGNA 211 - TORINO

14/11/23
SMASH INTO PIECES
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

15/11/23
THE DARKNESS + GUESTS
VOX CLUB - NONANTOLA (MO)

15/11/23
STICK MEN
TEATRO KISMET - BARI

16/11/23
FEAR FACTORY + BUTCHER BABIES + IGNEA + TBA
SANTERIA TOSCANA 31 - MILANO

16/11/23
STICK MEN
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - ROMA

16/11/23
BOMBAY BICYCLE CLUB
ALCATRAZ VIA VALTELLINA, 25 - MILANO

16/11/23
KARMA
ASTRO CLUB, FONTANAFREDDA (PN)
THE 69 EYES: i dettagli del concerto di Milano
14/11/2023 - 07:49 (80 letture)

Elluis
Martedì 14 Novembre 2023, 12.28.27
2
@Pincheloco sì per entrare devi farla obbligatoriamente, credo che costi sugli 8€ e non vorrei sbagliare, ma la devi richiedere prima, nel senso che non la puoi fare la sera stessa, devi fare richiesta per tempo...
Pincheloco
Martedì 14 Novembre 2023, 12.16.37
1
La tessera è obbligatoria?
RECENSIONI
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ARTICOLI
18/04/2017
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Come il mercurio
01/12/2012
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THE 69 EYES
È solo il decimo disco con dieci brani!
 
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