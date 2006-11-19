     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Lo screen della data
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

16/11/23
SAVAGE BLOOD
Wheel of Time

17/11/23
BEWITCHER
Deep Cuts & Shallow Graves

17/11/23
ELDRITCH
Innervoid

17/11/23
MAYFIRE
Cloudscapes & Silhouettes

17/11/23
CYNIC
Uroboric Forms

17/11/23
PLAGUEMACE
Reptilian Warlords

17/11/23
AETERNUS
Philosopher

17/11/23
THIN LIZZY
Vagabonds of the Western World [50th Anniversary Deluxe]

17/11/23
DYSSEBEIA
Garden of Stillborn Idols

17/11/23
SOLEDRIVER
Return Me to Light

CONCERTI

14/11/23
THE DARKNESS + GUESTS
ALCATRAZ - MILANO

14/11/23
STICK MEN
TEATRO AUDITORIUM UNICAL - RENDE (CS)

14/11/23
PROTOMARTYR
SPAZIO211, VIA FRANCESCO CIGNA 211 - TORINO

14/11/23
SMASH INTO PIECES
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

15/11/23
THE DARKNESS + GUESTS
VOX CLUB - NONANTOLA (MO)

15/11/23
STICK MEN
TEATRO KISMET - BARI

16/11/23
FEAR FACTORY + BUTCHER BABIES + IGNEA + TBA
SANTERIA TOSCANA 31 - MILANO

16/11/23
STICK MEN
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - ROMA

16/11/23
BOMBAY BICYCLE CLUB
ALCATRAZ VIA VALTELLINA, 25 - MILANO

16/11/23
KARMA
ASTRO CLUB, FONTANAFREDDA (PN)
TOOL: prevista una data a Firenze nel 2024
14/11/2023 - 10:37 (194 letture)

RECENSIONI
s.v.
s.v.
80
s.v.
88
70
ARTICOLI
19/11/2006
Live Report
TOOL
Il concerto di Jesolo
 
ALTRE NOTIZIE
14/11/2023 - 10:37
TOOL: prevista una data a Firenze nel 2024
12/10/2023 - 11:46
TOOL: al lavoro su un nuovo album
15/10/2019 - 20:19
TOOLBOX TERROR: entrano nel roster di Buil2Kill Records
30/08/2019 - 10:00
TOOL: il nuovo album completo ascoltabile su YouTube
21/08/2019 - 19:11
DREAM THEATER: il video animato di ''Barstool Warrior''
14/08/2019 - 13:00
TOOL: la descrizione delle tracce che comporranno ''Fear Inoculum''
07/08/2019 - 14:00
TOOL: ecco la title track di ''Fear Inoculum''
05/08/2019 - 18:44
TOOL: la copertina di ''Fear Inoculum''
30/07/2019 - 00:00
TOOL: il titolo del nuovo album
22/07/2019 - 11:00
TOOL: un teaser con il logo che apparirà sul prossimo album
ULTIME NOTIZIE
14/11/2023 - 15:45
FIFTH NOTE: ascolta la titletrack di ''Here We Are''
14/11/2023 - 12:04
METHEDRINE: firmano con Time to Kill Records per il disco d'esordio
14/11/2023 - 11:55
MYRIAD LIGHTS: disponibile la tracklist del nuovo ''LɅMBDλ''
14/11/2023 - 08:56
THE ABBEY: realizzano un video per ''Old Ones''
14/11/2023 - 08:15
ABYSSAL RIFT: online l'audio di ''The Eye''
14/11/2023 - 08:07
THE ARISTOCRATS: un concerto a Trezzo sull'Adda
14/11/2023 - 08:02
TWEEDLEDEAD: ascolta ''Kingdom Collapse'' dal debutto ''Infernotes''
14/11/2023 - 07:56
NOFX: due concerti in Italia per il tour d'addio
14/11/2023 - 07:53
CRAZY LIXX: pubblicano il videoclip di ''Fire It Up''
14/11/2023 - 07:49
THE 69 EYES: i dettagli del concerto di Milano
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     