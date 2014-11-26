LORD DYING: guarda il video di ''The Endless Road Home''

16/11/23
SAVAGE BLOOD
Wheel of Time
17/11/23
APOCALYPTICA
Live in Helsinki St. John`s Church (Live Album)
17/11/23
DYSSEBEIA
Garden of Stillborn Idols
17/11/23
KING
Fury and Death
17/11/23
ELDRITCH
Innervoid
17/11/23
CYNIC
Uroboric Forms
17/11/23
PLAGUEMACE
Reptilian Warlords
17/11/23
SPIRITUAL POISON
Incorporeal
17/11/23
THIN LIZZY
Vagabonds of the Western World [50th Anniversary Deluxe]
17/11/23
BEWITCHER
Deep Cuts & Shallow Graves
15/11/23
THE DARKNESS + GUESTS
VOX CLUB - NONANTOLA (MO)
15/11/23
STICK MEN
TEATRO KISMET - BARI
16/11/23
FEAR FACTORY + BUTCHER BABIES + IGNEA + TBA
SANTERIA TOSCANA 31 - MILANO
16/11/23
STICK MEN
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - ROMA
16/11/23
BOMBAY BICYCLE CLUB
ALCATRAZ VIA VALTELLINA, 25 - MILANO
16/11/23
KARMA
ASTRO CLUB, FONTANAFREDDA (PN)
16/11/23
THE ROCK SHOW VOL.6
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
17/11/23
DEWOLFF + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
17/11/23
IMPLORE + GUESTS
BLACK INSIDE - LONATE CELLINO (VA)
17/11/23
ARABROT + JAYE JAYLE + KARIN PARK
CIRCOLO DEV, VIA CAPO DI LUCCA 29/3G - BOLOGNA