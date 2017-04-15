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STICK MEN
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MOLLY HATCHET: diffuso il lyric video della nuova ''Firing Line''
15/11/2023 - 16:45 (106 letture)

Rik HM
Mercoledì 15 Novembre 2023, 17.17.09
1
I grandissimi molly hatchet! Che gradito ritorno! Song aor oriented ma sufficientemente metallica. Molto melodica ma sicuramente piacevole 🤟🎸
RECENSIONI
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