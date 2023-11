DREAM THEATER: addio all'ex-cantante Charlie Dominici

18/11/2023 - 11:52 (560 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 11 Cazzo, Brutta notizia. Ma lo ricorderemo come storico primo frontman dei DT. 10 rip 9 ....r.i.p..... 8 Mi spiace veramente. Non foss\'altro che ha cantato nel debutto gli dobbiamo tutti qualcosa. Disco tra i più belli della loro carriera 7 Ma noooo, grazie di quanto portato nella musica. Rip 6 Dominici ha avuto la sfortuna di essere oscurato da LaBrie che fino ad Awake è stato il migliore nel suo genere, ma a livello di interpretazione aveva offerto una prestazione magica in quel capolavoro che è il loro disco d\'esordio. Pensavo fosse più giovane, invece leggo su vari siti che aveva 72 anni...un pezzo del Teatro del sogno che se ne va... 5 Ciao Charlie. 4 Rip. Il primo Dream Theater per me è uno dei più belli della discografia 3 Scoperto tramite le stories su Instagram nel profilo di Portnoy stanotte a lavoro, vi dico che è stata una brutta sorpresa.. 2 RIP 1 Ha contribuito alla nascita di una delle più grandi band della scena metal Straordinario il debutto e bello rivedere in rete i primissimi tempi con i Majesty(i DT degli esordi)...sempre grazie Charlie Dominici,r.i.p.