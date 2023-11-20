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22/11/23
CARNIVORE A.D.
FREAKOUT CLUB VIA EMILIO ZAGO, 7C - BOLOGNA

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CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE (MI)
ESCUELA GRIND: nuovo EP a gennaio 2024, diffusa la nuova ''Ball And Chain''
20/11/2023 - 09:10 (61 letture)

DaveHC
Lunedì 20 Novembre 2023, 18.44.38
1
Davvero bravi... Per chi ama grind con un tocco di powerviolence sono decisamente consigliati... E dal vivo meritano parecchio
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