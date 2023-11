MEGADETH: Kiko Loureiro prolunga la sua assenza dalla band

Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 4 Può mandarlo via anche ora. Per me Kiko fa cose molto più interessanti da solista. 3 immagino già la scena in cui dave, come da copione, urla \"ti licenzio!\" e qualcuno gli fa notare che arriva in ritardo, come si farebbe notare a un vecchietto al bar di paese che la juve ha già giocato col milan la giornata scorsa, ora gioca con la roma. 2 Perdere uno come lui è un brutto colpo, se davvero dovesse mollare. Spero per prima cosa che risolva i suoi problemi familiari, e che sia solo un arrivederci ai ‘Deth. 1 L\'importante e\' che Loureiro possa risolvere i suoi problemi familiari il resto viene dopo...cmq ho l\'impressione che con i Megadeth sia finita.