     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

21/11/23
TENEBRO
Ultime Grida Dalla Giungla

22/11/23
TWEEDLEDEAD
Infernotes

23/11/23
DJEVEL
Naa skrider natten sort

24/11/23
CONVOCATION
No Dawn For The Caliginous Night

24/11/23
OPHANIM
Tämpelskläng

24/11/23
FREAKSTORM
Angel in the Dark

24/11/23
COVEN JAPAN
Earthlings

24/11/23
BURDEN OF GRIEF
Destination Dystopia

24/11/23
HELGA
Wrapped in Mist

24/11/23
SAMMALE
Finno-Ugric

CONCERTI

21/11/23
GOV\'T MULE
POLITEAMA ROSSETTI, LARGO GIORGIO GABER 1 - TRIESTE

21/11/23
FUCKED UP
LEGEND CLUB - MILANO

22/11/23
CARNIVORE A.D.
FREAKOUT CLUB VIA EMILIO ZAGO, 7C - BOLOGNA

22/11/23
THE SHERLOCKS
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE

22/11/23
CARNIVORE A.D.
FREAKOUT CLUB VIA EMILIO ZAGO, 7C - BOLOGNA

23/11/23
ATOMIC ROOSTER
DRUSO - RANICA (BG)

23/11/23
SEAFRET
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE (MI)

23/11/23
BRUTALABEL PARTY
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

23/11/23
THE ARISTOCRATS
CAP10100 - TORINO

24/11/23
LORNA SHORE + RIVERS OF NIHIL + INGESTED + DISTANT
ALCATRAZ - MILANO
HELGA: tutto il debutto ''Wrapped in Mist'' in streaming
21/11/2023 - 07:47 (62 letture)

ALTRE NOTIZIE
21/11/2023 - 07:47
HELGA: tutto il debutto ''Wrapped in Mist'' in streaming
10/11/2023 - 10:19
HELGA: disponibile un nuovo singolo
20/10/2023 - 11:01
HELGA: in streaming un singolo dal disco di esordio
01/10/2023 - 11:27
HELGA: in arrivo a novembre il disco di esordio ''Wrapped in Mist''
30/06/2020 - 20:26
VANHELGA: online l'inedito ''Dagar Som Denna'', album entro l'anno
09/11/2016 - 18:29
VANHELGA: guarda il nuovo video
21/04/2015 - 09:27
VANHELGA: ristampa in arrivo
18/03/2015 - 11:16
VANHELGA: uscito un nuovo disco
21/04/2014 - 21:14
VANHELGA: tutto il nuovo disco ascoltabile in streaming
08/11/2013 - 08:06
VANHELGA: intero EP in streaming
ULTIME NOTIZIE
21/11/2023 - 20:11
MYRIAD LIGHTS: il nuovo ''LɅMBDλ'' esce questo venerdì
21/11/2023 - 19:59
SAXON: i dettagli del nuovo album
21/11/2023 - 19:52
EXTREME: guarda il video di ''Thicker Than Blood''
21/11/2023 - 09:30
AGGRESSION: ascolta ''Song #666''
21/11/2023 - 08:38
NORTHLANE: diffuso il video ufficiale del singolo ''Dante''
21/11/2023 - 08:35
BEING AS AN OCEAN: guarda il videoclip di ''Flesh and Bone''
21/11/2023 - 08:30
ONE MASTER: diffuso il player per poter ascoltare il nuovo ''The Names of Power''
21/11/2023 - 08:22
NOFX: i dettagli delle date del tour d'addio con i dischi che suoneranno integralmente
21/11/2023 - 08:15
GNAW THEIR TONGUES: ascolta il nuovo disco ''The Cessation Of Suffering''
21/11/2023 - 08:11
VISIONS OF ATLANTIS: in studio per il nuovo album
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     